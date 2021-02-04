9月29日至10月2日，第八届“三彩杯”与您相约

24日，洛报融媒记者从主办方获悉，2021第八届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛入围作品展将于9月29日至10月2日在洛阳会展中心举行。

24日，洛报融媒记者从主办方获悉，2021第八届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛入围作品展将于9月29日至10月2日在洛阳会展中心举行。

本届大赛由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文物局、洛阳旅发集团、洛阳市生产力促进中心有限公司承办，旨在通过创意设计为文化产业赋能，推动“文旅文创成支柱”。

“三彩杯”作为由洛阳市人民政府主办的专业品牌创意大赛，于2012年创立发起，自其创立至今已成功举办了七届。第八届“三彩杯”以“博物中国艺都洛阳”为主题，探寻河洛文化之韵，感受时代创新之美；以“创意+设计”为路径，挖掘文旅资源，打造特色文创产品；以“融合+创新”为指引，将设计、美学、创意成果运用于产品提升，推出符合时代潮流、深受人们喜爱、极具创意的文化旅游产品，助力打造艺都洛阳、文旅中原。

受疫情影响，本届大赛自四月开始定向邀约，八月开始面向全国征集作品，共征集到作品1155件。这些作品来自北京、上海、天津、重庆、广东、浙江、江西等省(市、自治区)文化企业，以及清华美院、北京理工等高校师生团队和省内各地市。

目前大赛组委会已完成参赛作品的初筛、初评工作。受疫情影响，本届作品初评采用网络评审的方式。9月29日至30日将进行决赛评审。大赛入围作品展将于9月29日至10月2日在洛阳会展中心举行，10月1日对获奖作品进行颁奖。

9月29日至10月2日，相约洛阳会展中心，领略创意无限的第八届“三彩杯”吧！（洛报融媒记者 李冰 通讯员 申芳）