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偃师区：乡贤齐聚一堂 共话乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 19:16

　　近日，偃师区举行乡贤返乡创业座谈会，邀请20余位返乡创业的乡贤与该区相关负责人围桌而坐，共叙乡情乡谊，共商发展大计，共话乡村振兴。

　　“我将为乡村振兴继续奋斗，在新时期为家乡建设交上满意答巻。”来自首阳山街道石桥村的锁献民多年来潜心研究食用菌，带领乡亲们走上致富增收道路，他表示，将继续苦心钻研，攻克技术难题，为大家培养更多优秀专业技术型人才。

　　“实施乡村振兴战略是一盘大棋，必须呼唤能人回乡，让返乡青年人才来当棋手！”云海彩叶苗木种植基地负责人潘海云将知识和梦想播种在乡间沃土，成长为引领一方、带动一片的农村产业带头人，她认为，洛阳发展环境越来越好，配套设施齐全，为优秀青年返乡创业就业提供了广阔天地。

　　乡贤们对家乡饱含深情，有的动情讲述创业历程中受到的支持鼓励，有的客观展望企业发展远景，有的坚定地表达了感谢党恩、造福桑梓的高尚情怀。

　　“希望你们与在外创业、工作的优秀人才多拉一拉家乡话，讲一讲新业绩，欢迎他们回来看一看、走一走。”现场主持人表示，偃师将持续优化平台、推出扶持举措,为乡贤返乡创业提供便利。(洛报融媒记者 智慧 杨凤轩 通讯员 刘龙选 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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