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1935年版《聂耳纪念集》现身洛阳 内含《义勇军进行曲》手稿影像
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 18:15
魏本立展示自己的藏品

　　《义勇军进行曲》手稿影像、首版《义勇军进行曲》唱片……近日，我市收藏爱好者魏本立联系洛报融媒，想通过展示与国歌有关的珍贵文物、史料，表达自己的爱国之情。

　　魏本立今年68岁，在部队曾任武警河南总队政治部文工团团长，复员后喜欢上了收藏。多年来，他结合自身音乐特长，逐渐明确了自己的收藏方向——把与国歌《义勇军进行曲》有关的文物、史料尽可能地收集齐全。截至目前，魏本立已经收集了近万件音乐类文物、史料，其中国歌相关的藏品有500多件。

　　魏本立向记者展示3件他认为最珍贵最有意义的藏品，包括首版《义勇军进行曲》唱片、1935年版《聂耳纪念集》、1949年9月28日、29日的《人民日报》报纸头版。

相关藏品

　　“可以说，这三件藏品讲述了《义勇军进行曲》从诞生到成为国歌的过程。”魏本立介绍，《义勇军进行曲》最早是电影《风云儿女》的主题曲。当时，田汉为该片写了一首长诗，其中最后一节诗稿被选为主题歌《义勇军进行曲》的歌词，歌词写完后不久，田汉被国民党当局逮捕入狱。随后，聂耳得知电影《风云儿女》有首主题歌要写，主动要求为歌曲谱曲，并在日本完成了曲谱的定稿。这份手稿，最早发表于1935年12月中国留日学生编印出版的《聂耳纪念集》中。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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