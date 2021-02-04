洛阳药品、医疗器械审批办理实现“三证联办”

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今后，药品连锁企业申请在同一经营场所经营药品和医疗器械，只需提供一套材料、进行一次申报，审批通过后即可同时领取药品经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证和第三类医疗器械经营许可证。

药品、医疗器械审批办理实现“三证联办”！

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今后，药品连锁企业申请在同一经营场所经营药品和医疗器械，只需提供一套材料、进行一次申报，审批通过后即可同时领取药品经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证和第三类医疗器械经营许可证。

此前——

药品连锁企业申请办理市场监管领域的药品和医疗器械事项时，需要按照所涉及的内容提供对应的材料，市场监管部门分别审批、核查、办理和发证；

实行“三证联办”后——

如果企业申请办理的事项是同一经营场所，那么只需提供一套材料、进行一次申报，市场监管部门通过申报材料内部流转的方式进行合并审批，按要求通知辖区市场监管部门进行现场核查，全部审批完成后集中发证，实现了对经营场所使用权(所有权)的一次审核、信息共享。

据悉，推行“三证联办”举措，简化药品、医疗器械连锁门店申报事项流程，是“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局立足职能定位，围绕深化商事制度改革，探索经营许可事项行政审批改革的一项内容，进一步压缩审批时间、简化审批流程，切实减轻企业负担。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 张志浩 常晓辉 文/图)