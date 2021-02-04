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改编英雄事迹、打造情景剧……让爱国主义教育“活”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 18:16

　　姓名：袁海潮

　　职业：市关工委爱国主义教育团副团长

　　心中的话儿：引导青少年传承红色基因，激发爱国情怀，通过喜闻乐见的形式让爱国主义教育更加生动。

　　“引导青少年传承红色基因，激发他们的爱国热情，培育家国情怀，是我们的义务更是责任。“24日，记者在市关工委见到了爱国主义教育团副团长袁海潮，他正为即将举行爱国主义教育活动做准备。

　　袁海潮介绍，爱国主义教育团有30余名成员，他们通过亲身经历以及所见所闻为青少年带去爱国主义教育。“今年上半年，我们走进社区、学校、乡村开展近百场爱国主义教育讲座，深受青少年喜爱”。

　　说起爱国主义教育，袁海潮很是欣慰。在一次次爱国主义教育活动中，他深刻感受到青少年对革命英雄的崇拜，从他们眼睛里看到被英雄的故事所震撼。在每年清明节前后，爱国主义教育团的成员会在烈士陵园进行专题讲座。

　　不仅如此，教育团的成员还在讲座中讲解近现代国防历史、国防知识、自我保护知识、国防教育法规等领域的知识，教育引导孩子自觉培养自力更生、艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神和坚强的意志品质。

　　“面对新时代的青少年，我们也要多学习，了解他们喜欢什么，让爱国主义教育的形式多样化。”谈及未来，袁海潮说，他们打算把团员的英雄事迹进行改编，打造成情景剧，通过喜闻乐见的形式让爱国主义教育更加生动。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 屈小丽 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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