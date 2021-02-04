洛阳市2021年世界精神卫生日宣教活动启动

今日，洛阳市2021年世界精神卫生日宣教活动启动仪式暨豫西地区精神卫生专科联盟学术年会在洛阳顺利举行。

今日，洛阳市2021年世界精神卫生日宣教活动启动仪式暨豫西地区精神卫生专科联盟学术年会在洛阳顺利举行。

此次活动由洛阳市卫生健康委员会主办，洛阳市教育局、洛阳市总工会、洛阳市妇女联合会、洛阳职业技术学院协办，洛阳市第五人民医院(市精神卫生中心、河科大五附院)、豫西地区精神卫生专科联盟、洛阳市医学会承办。活动采取线上和线下相结合的形式举行，并在许昌市建安医院设置分会场。

活动盛邀北京大学第六医院、新乡医学院第二附属医院(河南省精神卫生中心)、北京回龙观医院等省内外精神卫生领域的专家学者教授和洛阳市相关机构领导及嘉宾出席，豫西地区精神卫生专科联盟成员单位、省内其他地市精神卫生医疗机构及市内其他医疗机构的相关医务人员参加。活动由洛阳市第五人民医院院长、豫西地区精神卫生专科联盟理事长孙建勋主持。

在2021年世界精神卫生日宣教活动启动仪式上，洛阳市第五人民医院党委书记刘洪涛倡议，联盟单位要不断创新和加强精神疾病诊疗领域新技术、新项目的合作，分享中西医在精神心理领域临床救治经验，在精神心理临床课题研究、成果转化上强强联合，把联盟创新“聚变”助推核心业务“裂变”，努力把联盟建成立足洛阳市，辐射豫西南、晋南区域，国内一流的集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的国家精神心理区域平台，把联盟打造成中原城市群、洛阳都市圈精神卫生创新发展的“新高地”。

北京大学第六医院院长、中国科学院院士陆林表示，第30届世界精神卫生日的主题旨在关注青少年，帮助青少年掌握心理健康知识，提升心理调适能力，是医务工作者的责任与义务。希望精神学界同道共同努力，为我国精神卫生事业服务能力的提升贡献力量。

新乡医学院第二附属医院(河南省精神卫生中心)党委书记宋景贵围绕2021年世界精神卫生日主题，讲到少年的心理健康是健康中国的重要内容，要与各级政府部门、学校、社区、社会组织等加强合作，共同创造更有利与青少年心理健康的社会环境，为儿童青少年的心理健康保驾护航。

最后，洛阳市卫生健康委员会副主任刘龙庄指出，当前全市上下正以洛阳市都市圈建设为起点，奋力建设现代化新洛阳。此次活动以“青春之心灵 青春之少年”为主题，对于帮助儿童青少年掌握心理健康知识，提升心理调适能力；协助家长树立科学的教育理念，帮助孩子处理碰到的情绪问题意义重大。他强调，以此次活动为契机，创造更有利于儿童青少年健康成长的社会环境，以健康身心打造健康之城，推动我市精神卫生事业高质量发展。

启动仪式后，举办了豫西地区精神卫生专科联盟学术年会。在学术年会上，北京大学第六医院院长陆林院士、新乡市第二附属医院宋景贵教授、王长虹教授、北京回龙观医院刘华清教授等9名省内外精神科专家学者分别做了《后疫情时代，精神专科医院地机遇与挑战》《青少年焦虑性抑郁地评估及治疗进展》《儿童青少年双相情感障碍地诊治》等主题学术报告，就精神专科学术发展、多学科融合、儿童青少年精神疾病的诊断治疗等方面进行了交流与分享。

据悉，10月10日是第30个世界精神卫生日，结合“青春之心灵 青春之少年”主题，下一步，洛阳市第五人民医院将10月份确定为“青少年心理健康辅导月”，届时将联合市总工会、洛阳广播电视台继续在每周三推出“心灵夜话”专题节目，同时组织心理健康科普专家团队深入校园、社区、机关等机构，以青少年常见心理与行为问题的识别与应对为主题，通过专家讲座、团体活动、义诊宣教等形式，普及、提升广大群众对常见精神障碍和心理行为问题的认识，提高应对技巧。另外，充分利用现有心理健康测量筛查平台和专业人力资源，协助学校、社区及时识别有心理和行为问题症状的青少年，通过心理咨询与心理治疗、个案服务追踪等形式有针对性地对个体进行及时的心理干预，做到早发现、早治疗，保障青少年身心健康成长。（李宇辉）