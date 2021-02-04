市检察院建立定期会商机制 促进检律协作互动

为认真落实最高检、司法部、全国律协座谈会精神，进一步加强检律协作，推动法律职业共同体建设，近日，洛阳市人民检察院与洛阳市司法局、洛阳市律师协会联合召开全市检律协作座谈会。

为认真落实最高检、司法部、全国律协座谈会精神，进一步加强检律协作，推动法律职业共同体建设，近日，洛阳市人民检察院与洛阳市司法局、洛阳市律师协会联合召开全市检律协作座谈会。

市检察院党组副书记、副检察长樊立兵，市检察院党组成员、副检察长刘向阳，市司法局党组成员、副局长任印强，市律师协会会长杨新涛等有关人员参加会议。

会上，杨新涛传达了《关于加强检律协作建立定期会商机制的通知》。

律师代表们充分肯定了市检察院近年来在保障落实律师依法执业权利、推进检律协作方面所做的工作。同时，围绕推动检察官与律师同堂培训、加强检察官和办案律师的有效交流沟通、建立检律互督互评机制等方面提出了意见和建议。

任印强对市检察院在保障律师执业权利、推动建设法律职业共同体方面所取得的成效给予充分肯定，并就进一步深化法律职业共同体认识、搭建常态化检律协作交流平台、强化检律深度交流合作等方面提出了建议。

刘向阳表示，全市检察机关将认真落实此次座谈会精神，主动登门问计，与司法行政机关、律师协会携手共进，在检律协作中把习近平法治思想落实落细落到位。

樊立兵向市司法局、市律师协会和广大律师长期以来对检察工作的关心、支持表示感谢。他强调，律师作为法律职业共同体的重要组成部分，加强检律协作是促进司法公正、实现公平正义的必然要求。检察机关要结合当前政法队伍教育整顿工作，探索检律互督互评机制，不断完善律师执业权利保障机制，为平安洛阳、法治洛阳提供更好的法治保障和法律服务。（通讯员/刘晗）