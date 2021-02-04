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第20届全国青年文明号名单揭晓 洛阳四个集体上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 13:28

　　近日，第20届全国青年文明号集体评选结果揭晓，洛阳四个青年集体上榜。

　　分别是：

　　小浪底水利枢纽管理中心小浪底爱国主义教育基地展示厅

　　洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

　　河南省洛阳市公安局政治部宣传处

　　国家税务总局孟津区税务局第一税务分局

　　据悉，此次命名表彰由共青团中央、最高人民法院、发展改革委、工业和信息化部、公安部、司法部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、应急部、国资委、海关总署、税务总局、市场监管总局、广电总局、银保监会、全国工商联、全国供销合作总社、中国国家铁路集团有限公司等23家全国创建“青年文明号”活动组委会成员单位联合开展，经综合考察、逐级推报、集中审核、社会公示等程序评选产生。

　　青年文明号肇始于1994年，致力于引领青年在经济社会发展的不同领域特别是基层一线弘扬职业文明，矢志奋斗进取。

　　自活动开展以来，洛阳各级各类青年文明号集体和创建集体发扬“敬业、协作、创优、奉献”的精神，在政务服务、社会服务等领域的窗口岗位、一线单位、服务平台开展了有形有效的创建活动，涌现出一批政治素质好、职业道德好、职业技能好、工作作风好、岗位业绩好的先进集体，在为党育人、服务大局中发挥了积极作用。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 彭海 张宇果)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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