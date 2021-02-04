@洛阳人，本周日要上班！

按照“十一”放假调休安排，9月26日(星期日)、10月9日(星期六)是工作日。 按照“十一”放假调休安排，9月26日(星期日)、10月9日(星期六)是工作日。 再上5天班，国庆7天长假就来啦！10月1日(国庆节)至7日放假一周，10月9日(周六)上班。 冷空气+降雨 出门多添衣 本周末有冷空气来袭，风力较大，外出记得添衣带伞，25日，洛阳小雨转中雨，部分地区有大雨，偏北风4级左右，气温17℃到25℃。26日，洛阳小雨转中雨，气温17℃到22℃。 国庆节高速公路免费几天？ 2021年国庆节高速公路免费7天，免费开始时间是10月1日(星期五)0时，截止时间是10月7日(星期四)24时。因为，根据交通运输部今年发布的“高速公路免费通行时间”规定，2021年高速公路免费通行时间有22天，包括春节7天，清明节3天，五一5天，国庆节7天。所以2021年国庆节期间高速公路不仅免费，免费通行时间也长达7天。 假期加班，加班费怎么算？ 国庆假期，除了出游，相信有不少人依然选择坚守工作岗位，那么假期加班，加班费怎么算？ 10月1日、2日、3日为法定假日，用人单位安排劳动者加班工作，应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资； 10月4日、5日、6日、7日，用人单位可选择给予补休或按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资。⑥