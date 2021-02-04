洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人，本周日要上班！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 11:26

　　按照“十一”放假调休安排，9月26日(星期日)、10月9日(星期六)是工作日。

　　再上5天班，国庆7天长假就来啦！10月1日(国庆节)至7日放假一周，10月9日(周六)上班。

　　冷空气+降雨 出门多添衣

　　本周末有冷空气来袭，风力较大，外出记得添衣带伞，25日，洛阳小雨转中雨，部分地区有大雨，偏北风4级左右，气温17℃到25℃。26日，洛阳小雨转中雨，气温17℃到22℃。

　　国庆节高速公路免费几天？

　　2021年国庆节高速公路免费7天，免费开始时间是10月1日(星期五)0时，截止时间是10月7日(星期四)24时。因为，根据交通运输部今年发布的“高速公路免费通行时间”规定，2021年高速公路免费通行时间有22天，包括春节7天，清明节3天，五一5天，国庆节7天。所以2021年国庆节期间高速公路不仅免费，免费通行时间也长达7天。

　　假期加班，加班费怎么算？

　　国庆假期，除了出游，相信有不少人依然选择坚守工作岗位，那么假期加班，加班费怎么算？

　　10月1日、2日、3日为法定假日，用人单位安排劳动者加班工作，应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资；

　　10月4日、5日、6日、7日，用人单位可选择给予补休或按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    黄色美人蕉

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    中秋月圆
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605