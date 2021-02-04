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洛阳多措并举为军人军属排忧解难 让军人安心 让军属暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 08:57

　　“回到家乡教书，工作之余能照顾年迈多病的婆婆，这是我的心愿。”近日，在新安县城关镇西关小学，刚报到的青年军属女教师曹飞说。

　　曹飞是新安县人，大学毕业后一直在三门峡一小学任教，她的爱人孟宪丁是一名现役军人，夫妻二人对家中年迈多病的父母都无暇照料。

　　今年暑假，曹飞回家探亲，发现婆婆身体状况不太好，深感自责，觉得没有尽到儿媳妇应尽的责任和义务。于是，她和爱人通话商量，有了调动工作的想法。

　　当时，孟宪丁正在执行任务，顿感压抑。部队了解情况后，为不让他在工作上分心，向当地相关部门发出了关于协调孟宪丁家属曹飞工作调动的请求函。

　　7月初，新安县人武部、县退役军人事务局同时收到河南省军区、洛阳军分区先后转发的请求函，并立即把事情反映给县委、县政府。

　　随后，该县立即组织相关职能部门工作人员前往三门峡，与曹飞原工作单位对接、沟通，终于在新学期开学前，把所有调动手续、移交档案办齐，并把曹飞安置在离婆婆家最近的西关小学。

　　长期以来，我市把支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责，紧紧围绕强军目标，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，将国防建设与经济建设统筹规划，加强顶层设计，做好制度保障，不断推进双拥工作创新发展。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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