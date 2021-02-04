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伟大抗战精神凝聚奋进力量（从党的精神谱系中汲取力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 08:46

　　精神要义

　　中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神，向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

　　“丈夫矢志，为复国兴”。在14年艰苦卓绝的抗日战争中，千千万万的河洛儿女在中国共产党的领导下，谱写了可歌可泣的英雄壮歌。硝烟已散，精神永存。如今，这凝结于苦难历程中的伟大抗战精神，仍激励着我们战胜一切艰难险阻，锲而不舍为实现中华民族伟大复兴而奋斗，直至取得最后的胜利。

　　从王伯阳、李翔梧，到张思贤、韩均，再到长眠于河洛大地的数千名无名烈士，中华民族到了最危险的时候，他们用血肉筑起钢铁长城——

　　全面抗战爆发后，豫北、豫东相继沦陷，豫西成为抗战前沿。在此背景下，中共豫西特委选择位于今伊滨区诸葛镇的梁村作为新驻地。从1938年8月至1940年年底，中共豫西特委、中共洛阳中心县委以梁村为核心，克服种种困难，为延安和豫皖苏、豫陕鄂、太岳等边区输送了9000余名优秀人才，而且保护和转移了大批重要战略物资。其中，涌现出李汉周、赵天赐、肖心田、杨毓桂、张默等一大批舍生忘死的优秀共产党员。

　　1945年6月23日，千余名日伪军向伊阳(今汝阳)县城发起“扫荡”。八路军河南军区六支队四连奉命阻击敌人，掩护主力部队转移。在敌我力量悬殊的情况下，将士们打退了敌人一波又一波的进攻，把敌军拦在三道岭下。此次阻击战成功完成了掩护主力部队转移的任务，极大地鼓舞了人民抗战的信心，而四连连长刘永海和10余位战士在战斗中牺牲。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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