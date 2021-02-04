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洛阳纪检监察机关坚持纪挺法前、抓早抓小、常抓抓长 着力让党员干部不犯错少犯错（清风润洛这五年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 09:24

　　“现在开庭，传被告人郭某某到庭。”今年6月16日下午，偃师区人民法院第二审判庭，随着审判长敲响法槌，市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭某某受贿案开庭审理。

　　庭审现场，有一群特殊的旁听者，他们是我市自然资源和规划系统的党员干部，共50人。没错，全市自然资源和规划系统把这次“廉政课堂”搬进了庭审现场，开展“沉浸式”警示教育。

　　开展“沉浸式”警示教育，是我市纪检监察机关监督推动“治未病”工作的一项重要举措。近年，我市纪检监察机关坚持从日常监督、长期监督、长效监督入手，贯通运用监督执纪“四种形态”，紧盯苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防微杜渐，打出监督“组合拳”，“施良药”多措并举“治未病”，营造了风清气正的良好政治生态。

　　“‘治未病’，就是防微杜渐，就是事前、事中把控，而不是事后补救。”市纪委监委相关负责人说，监督是一种保护，就像治病救人，积极预防、主动施治，才能用最低成本换来最好成效。

　　今年2月，市纪委十一届六次全会明确今年反腐倡廉工作重点，“治未病”成为一项重要部署。这次会议明确提出：精准监督执纪执法问责，做深做细日常监督，多做“治未病”的基础性工作，促使党员干部不犯错误、少犯错误。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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