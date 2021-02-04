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洛阳将促进全民健身和体育消费 努力满足群众多样化体育需求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.24 08:56

　　洛阳全民健身事业和体育产业将步入发展快车道！记者昨日从市体育局获悉，我市日前印发《促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案》(简称方案)，明确将从五个方面入手，促进全民健身和体育消费，努力满足群众多样化体育需求。

　　根据方案，我市将打造各具特色的健身休闲集聚区和产业带，引导推动电子竞技、击剑、射击射箭、皮划艇、滑雪、滑翔伞等时尚运动项目健康发展；努力打造以伏牛山滑雪度假乐园为代表的冰雪运动，以宜阳县国家皮划艇激流回旋训练基地、嵩县木札岭漂流等为龙头的水上项目，以孟津小浪底崔岭户外运动基地为代表的户外运动等一系列洛阳体育企业品牌；引导发展龙舟、舞龙、舞狮、空竹、鞭陀、健身气功等民族民间健身休闲项目，传承推广民族传统体育项目；加快发展体育竞赛表演业，积极引进国际和国内高水平体育赛事，打造本土赛事品牌。

　　未来几年，我市将持续优化提升“15分钟健身圈”，因地制宜建设体育场地设施，增加体育场地设施供给，推进各类体育设施开放，为群众创造更好的健身条件。同时，扎实做好河南省体育健身优惠券发放工作，鼓励广大群众积极参与体育锻炼；进一步完善体育市场主体和从业人员信用记录，规范体育市场秩序，优化体育消费环境。

　　此外，我市将促进体旅融合发展，支持旅游景区结合自身特点开发户外运动项目，发展户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地等设施，打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品项目、精品景区和相关品牌赛事；推动体医融合发展，开展国民体质监测体医融合的社区、乡镇试点。（记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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