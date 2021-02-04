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省双拥模范城调研考评组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 08:21

　　昨日，我市创建河南省双拥模范城工作汇报会召开。省双拥模范城第四调研考评组组长、省工业和信息化厅二级巡视员王郑喜参加会议。

　　洛阳是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的双拥模范城市。近年来，全市军民以习近平总书记关于双拥工作和军政军民团结一系列重要论述为指导，以创建双拥模范城为目标，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，深入开展“双助双促”活动，形成了具有洛阳特色的强化组织向心力、发挥制度新活力、提升支前推动力、加强政策执行力、深化品牌影响力、注重驻军突击力的“六个力”双拥新思路，较好地推动了国防和经济建设的良性互动，进一步巩固了我市“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，不断开创具有洛阳特色的双拥共建新局面。

　　王郑喜在讲话中通报了此次调研考评的目的意义、主要任务、具体办法和时间安排。在洛期间，调研考评组将通过听取汇报、查看资料、实地检查、满意度测评等方式，对我市创建省双拥模范城工作进行调研考评。考评检查结束后，调研考评组将对考评总体情况进行初步反馈。

　　市委常委、洛阳军分区政委李杏等参加相关活动。(记者 申利超 通讯员 韩中军 孔中武)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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