【河洛党史故事】英勇献身的好厂长杨振北

曾与杨振北共事的人，至今仍尊敬地称他为好厂长。1990年3月12日，时任中国第一拖拉机制造厂东关分厂［现一拖(洛阳)叉车有限公司］厂长的杨振北，在办公室同两名歹徒英勇搏斗壮烈牺牲，时年53岁。

曾与杨振北共事的人，至今仍尊敬地称他为好厂长。1990年3月12日，时任中国第一拖拉机制造厂东关分厂［现一拖(洛阳)叉车有限公司］厂长的杨振北，在办公室同两名歹徒英勇搏斗壮烈牺牲，时年53岁。

当天，杨振北起了个大早。身为厂长，这原本是他繁忙工作中平凡的一天，意外发生在下午3点20分。正在埋头赶写材料的杨振北没有注意到，两名歹徒鬼鬼祟祟进入厂长办公室，持匕首威胁杨振北马上拿出30万元……

平时温文尔雅的杨振北没有屈服，他义正词严地拒绝了。在与歹徒搏斗中，杨振北身中十余刀，倒了下去……

得知消息的数百名职工连忙赶到医院，争着献血，恳求医生一定要救活他们的好厂长。由于失血过多，53岁的杨振北牺牲了。

第二天一早，厂门口的黑板上出现两行大字：“继承杨厂长遗志，搞好东关分厂工作。”这一天，车间里几乎没有人说话，只有机器在响，人们默默地忙碌着，用行动来纪念杨振北。

100余名离退休职工也从四面八方赶回工厂，要送好厂长最后一程。大家十分痛惜，失去了一位好领导、好工友。

杨振北1984年加入中国共产党。工作期间，他始终把职工利益放在第一位。在他担任厂长期间，厂里经济效益好转，有人提议新建办公楼，可杨振北考虑到工人宿舍区条件差，决定先给职工盖新宿舍。

杨振北还给自己定下目标：每年为职工办十件实事，这些事不仅记在了他的日记里，还在他的努力下一一实现。

杨振北牺牲后，党和国家领导人专门为他题词。时任国务院总理李鹏题词：“学习杨振北同志英勇献身的精神。”河南省委和洛阳市委授予他“优秀共产党员”称号，河南省政府授予他河南省“五一劳动奖章”，并追认他为革命烈士。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）