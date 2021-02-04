坚持生命至上 守住生态底线 全面推进小流域“两清一护”治理

昨日，全市小流域“两清一护”综合治理工作部署会议召开，启动实施以河道清淤、清障、护堤为主要内容的小流域综合治理工作，切实提升小流域行洪能力。

昨日，全市小流域“两清一护”综合治理工作部署会议召开，启动实施以河道清淤、清障、护堤为主要内容的小流域综合治理工作，切实提升小流域行洪能力。

市委常委、秘书长王军指出，今年汛期，我市遭遇罕见的洪涝灾害。开展小流域“两清一护”综合治理，事关水灾害防御能力提升，事关人民群众生命安全，意义重大、迫在眉睫。要认真落实市委部署要求，坚持党委、政府主责，把河道清淤疏浚、保障行洪安全作为出发点和落脚点，确保明年汛前完成全市小流域内影响行洪安全的“两清一护”治理任务。

王军强调，开展小流域“两清一护”综合治理，要按照随河就势、顺势而为、简朴生态的原则，细化标准，加强指导，因地制宜清理河床、疏浚河道、加固护岸，避免渠化河道、硬化岸坡，保护原生态，不搞“高大上”；要有序打造示范段工程，在保障防洪排涝安全的前提下兼顾生态建设，助推乡村振兴；要全面落实“河长制”，充分发挥各级河长作用，严格工程建设管理，严防“四乱”问题发生，坚决守住杜绝私挖乱采的生态底线；要加强舆论宣传，充分发挥基层党组织作用，鼓励采取以工代赈等方式带动群众参与，切实凝聚各方工作合力；要加强组织领导，明确职责分工，强化督导检查，确保小流域“两清一护”综合治理工作落地见效。(记者 白云飞)