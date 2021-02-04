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跟着《中秋奇妙游》 品味洛阳非遗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 08:24

　　9月19日晚，河南卫视“中国节日”系列节目《中秋奇妙游》再次让无数人惊艳，火遍全网。这次《中秋奇妙游》再加一把“猛料”，非遗元素贯穿始终，让观众切身感受活态传承的中国传统文化之美。

　　节目开头，主要人物唐晓月和家人在市集上见到的皮雕、面塑等有趣的物件，都是非物质文化遗产，其中有不少是咱洛阳的非遗，彰显了洛阳深厚的历史文化底蕴。

皮雕作品

　　皮雕

　　皮雕是一种以皮革为雕刻材料、“跳跃”在刀尖上的雕刻工艺，其线条流畅，立体感强，色彩柔和，具有强烈的视觉冲击力和浓厚的文化韵味。

　　中式皮雕传承人周佳慧介绍，早在商周时期就有皮革制品，最初皮革只用作屏风，后来才对皮革进行加工，雕刻花纹图案，通过蜡染做出鲜艳的色彩，或镶嵌宝石、玉器等，使其在精致的艺术范畴中脱颖而出。

　　一件皮雕作品需经过构思、绘图、描线、刻刀线、数十种印花工具的敲打、上色、防染、手缝等几十道工序。周佳慧借鉴西方皮雕技法，融合中式皮雕元素，不仅传承了中式皮雕，而且在传承传统文化的基础上进行了创新。她以刀为笔，以皮作纸，一刀一锤，一针一线……一件件皮艺作品精彩呈现，见证了艺人匠心。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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