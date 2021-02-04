平安洛阳，向着更高水平迈进

平安是最基本的民生。近年，我市坚持把群众对安全的需求作为努力方向，严惩违法犯罪，多元化解矛盾纠纷，夯实平安建设基础，努力推动平安洛阳向更高水平迈进。

平安是最基本的民生。近年，我市坚持把群众对安全的需求作为努力方向，严惩违法犯罪，多元化解矛盾纠纷，夯实平安建设基础，努力推动平安洛阳向更高水平迈进。

如今，走在洛阳的街头，每当上学、放学时，总有民警在中小学、幼儿园门口执勤护学；遍布繁华商圈、背街小巷的监控探头，让人倍感安心……

依法严惩违法犯罪 提升群众安全感

9月17日，汝阳县公安局打掉一个大型刷单类电信网络诈骗犯罪窝点。行动中，警方当场抓获犯罪嫌疑人48名，查扣涉案电脑30余台、手机70余部、现金30余万元，冻结涉案资金近80万元。

有效严打犯罪，提升群众安全感，是深化平安洛阳建设的重点之一。

今年以来，我市开展系列专项行动，坚持打击效率与打击质量并重、破案抓人与追赃挽损并重、侦查打击与推动社会治理并重，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、电信网络诈骗和盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪，人民群众安全感和满意度不断提升。

数据显示，今年以来，全市刑拘电信诈骗犯罪嫌疑人1810名，返还资金673.63万元，预警劝阻31万起；全市现发命案23起全部破获，破获命案积案6起；全市新打掉8个涉恶团伙，抓获犯罪嫌疑人66名，破获刑事案件50起，冻结涉案资金1055万余元。