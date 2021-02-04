青山绿水绘新卷（未来五年 你我展望）

“吃着特色铁锅炖大鹅，欣赏黄河廊道美景，这生活真是有滋有味。”近日，在新安县大河田园内的雅竹农庄饭店，不少游客这样说。

小浪底沿黄区域逐渐成为人们慢生活、微度假的理想休闲观光地 记者 李卫超 摄

“吃着特色铁锅炖大鹅，欣赏黄河廊道美景，这生活真是有滋有味。”近日，在新安县大河田园内的雅竹农庄饭店，不少游客这样说。

雅竹农庄的生意不错，特别是在节假日里，常常宾客满座，这得益于黄河生态廊道的建设。

我市黄河生态廊道全长287.5公里，是一条名副其实的沿黄生态绿带。新安县依托黄河生态廊道谋划建设了36公里公路，与鹰嘴山、云水村、大河田园、甘泉古村落、始祖山、神仙湾等相连。

黄河生态廊道建设，是我市加强生态文明建设的一个缩影。近年，我市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略机遇，以沿黄生态保护治理为引领，在黄河湿地生态修复、全域河渠综合治理、黄河生态廊道建设等方面持续发力，着力把黄河建成造福人民的幸福河，把城市建成生态文明之城。

在刚刚过去的中秋假期里，孟津区黄河桥湿地公园人来人往。在这里，人们不仅可以看到壮阔的黄河，还能与湿地内的鸟类亲近，一幅人与自然和谐共生的优美画卷。

河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心高级工程师马朝红告诉记者，自去年4月以来，孟津黄河湿地新记录了9种鸟类，鸟种数量由262种增至271种。“鸟类是湿地精灵，对生存环境有着严苛的要求，种类的不断增加，表明这里的环境越来越好。”她说。

黄河的问题，“表象在黄河，根子在流域”。作为黄河的支流，伊河、洛河、瀍河、涧河在洛阳穿城而过。我市大力推进全域河渠治理，努力解决“根子”问题，取得积极成效。近年，我市相继对洛河、伊河、涧河、瀍河和中州渠、大明渠、铁路防洪渠、秦岭防洪渠、邙山渠等水系进行系统治理，一大批截污治污、引水补源、河道治理等重点项目落地见效。

市生态环境局相关负责人介绍，近年，我市洛河整体水质由“良”稳定好转为“优”，伊河整体水质在“良”的基础上持续提升，瀍河、涧河整体水质由以前的黑臭水体逐步好转为“良”。

记者从市生态环境局获悉，《洛阳市创建国家生态文明建设示范市规划(2020—2030年)》已于不久前印发。该规划从生态空间、生态安全、生态经济、生态生活、生态文化和生态制度等6个方面设计构建六大体系，着眼于提升生态文明水平，高标准建成国家生态文明建设示范市，打造全国生态文明建设样板区。

绿水青山，已经成为洛阳人民幸福的靠山。(记者 李三旺)