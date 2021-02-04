徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议

23日下午，市委副书记、代市长、市土地管理工作委员会主任徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议暨建设用地报批市级统筹和项目用地保障专题会，强调要落实最严格耕地保护制度，严守耕地保护红线，推进集约节约用地，保障重大项目建设，为“建强副中心、形成增长极”筑牢坚强土地支撑。

徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议强调

扛稳政治责任坚决守牢耕地保护红线

强化集约节约充分发挥土地最大效益

23日下午，市委副书记、代市长、市土地管理工作委员会主任徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议暨建设用地报批市级统筹和项目用地保障专题会，强调要落实最严格耕地保护制度，严守耕地保护红线，推进集约节约用地，保障重大项目建设，为“建强副中心、形成增长极”筑牢坚强土地支撑。

会议传达落实了全省2021年耕地保护督察工作部署电视电话会议精神，研究了《土地管理工作委员会议事规则》和建设用地市级统筹及项目保障等工作。徐衣显强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和土地利用的重要指示精神，提升政治站位，扛稳政治责任，正确处理发展与保护的关系，从严从实抓好违建别墅、农村乱占耕地建房等问题整治，确保11月底前见底清零。要深入推进集约节约用地，实现土地利用由“增量为主”向“存量盘活和结构优化并重”转变，让每一寸土地发挥最大经济效益。要强化市域协调调度，发挥土地指标池作用，加强重大项目用地保障，确保“拿地即开工”。要积极向上汇报对接，科学编制国土空间规划，为长远发展留足空间。

会议研究了实施点状供地助力乡村振兴、促进产业用地市场化配置改革以及完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场等工作。徐衣显强调，点状供地要坚持精准灵活、依法依规，科学安排建设项目，突出特色产业、绿色产业，保障农村新产业新业态发展，实现政府、企业、居民“三赢”。产业用地要坚持政府主导、市场运作、效益优先，严格产业准入，加强土地全生命周期管理，以亩产论英雄，以效益谋长远，提高用地绩效。二级市场要注重完善提升、提高效率，健全交易规则、畅通交易信息、规范交易平台，推动城乡基础设施一体化、产业发展融合化、要素流动自由化。

会议还研究了土地出让等工作，徐衣显强调，要落实中央宏观政策，动态评估调度，稳地价、稳房价。要实行出入库管理，构建储备大格局，创造性抓好土地收储。要提升规划及出让水平，保障房地产市场平稳健康运行。要高质量推进城中村改造，打造民心工程、放心工程；要加强城市更新，推进城市综合品质提升。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议。(洛报融媒记者 智慧)