洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 22:41

徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议强调
扛稳政治责任坚决守牢耕地保护红线
强化集约节约充分发挥土地最大效益

　　23日下午，市委副书记、代市长、市土地管理工作委员会主任徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第一次会议暨建设用地报批市级统筹和项目用地保障专题会，强调要落实最严格耕地保护制度，严守耕地保护红线，推进集约节约用地，保障重大项目建设，为“建强副中心、形成增长极”筑牢坚强土地支撑。

　　会议传达落实了全省2021年耕地保护督察工作部署电视电话会议精神，研究了《土地管理工作委员会议事规则》和建设用地市级统筹及项目保障等工作。徐衣显强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和土地利用的重要指示精神，提升政治站位，扛稳政治责任，正确处理发展与保护的关系，从严从实抓好违建别墅、农村乱占耕地建房等问题整治，确保11月底前见底清零。要深入推进集约节约用地，实现土地利用由“增量为主”向“存量盘活和结构优化并重”转变，让每一寸土地发挥最大经济效益。要强化市域协调调度，发挥土地指标池作用，加强重大项目用地保障，确保“拿地即开工”。要积极向上汇报对接，科学编制国土空间规划，为长远发展留足空间。

　　会议研究了实施点状供地助力乡村振兴、促进产业用地市场化配置改革以及完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场等工作。徐衣显强调，点状供地要坚持精准灵活、依法依规，科学安排建设项目，突出特色产业、绿色产业，保障农村新产业新业态发展，实现政府、企业、居民“三赢”。产业用地要坚持政府主导、市场运作、效益优先，严格产业准入，加强土地全生命周期管理，以亩产论英雄，以效益谋长远，提高用地绩效。二级市场要注重完善提升、提高效率，健全交易规则、畅通交易信息、规范交易平台，推动城乡基础设施一体化、产业发展融合化、要素流动自由化。

　　会议还研究了土地出让等工作，徐衣显强调，要落实中央宏观政策，动态评估调度，稳地价、稳房价。要实行出入库管理，构建储备大格局，创造性抓好土地收储。要提升规划及出让水平，保障房地产市场平稳健康运行。要高质量推进城中村改造，打造民心工程、放心工程；要加强城市更新，推进城市综合品质提升。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议。(洛报融媒记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    黄色美人蕉

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    中秋月圆
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605