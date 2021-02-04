洛阳人请注意！明天有大雨、暴雨

河南省气象服务中心提醒，从今天夜里开始，我省淮河以北进入多雨时段，预计会持续到28日；未来三天，我省中西部、北部有大到暴雨，局部大暴雨，24日是主要降水时间；25日，有冷空气来袭，风力较大，请注意防范；受阴雨天气和冷空气的影响，最高气温随之下降至25℃上下，外出记得添衣带伞。

雨又来了，刚刚，市区开始下起小雨。

河南省气象服务中心提醒，从今天夜里开始，我省淮河以北进入多雨时段，预计会持续到28日；未来三天，我省中西部、北部有大到暴雨，局部大暴雨，24日是主要降水时间；25日，有冷空气来袭，风力较大，请注意防范；受阴雨天气和冷空气的影响，最高气温随之下降至25℃上下，外出记得添衣带伞。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压和中低层切变线影响，预计24日到28日我市将有连阴雨天气，最高气温逐渐下降。具体预报如下：

今天夜里：阴天有阵雨或雷阵雨，洛宁、栾川、嵩县、汝阳有中到大雨，东北风3级到4级；

24日，阴天有中到大雨，局地有暴雨，偏东风4级左右，阵风5级到6级，气温18℃到24℃；

25日，小雨转中雨，部分地区有大雨，偏北风4级左右，气温17℃到25℃；

26日(周日)，小雨转中雨，气温17℃到22℃；

27日(周一)，阴天有中雨，局部大雨，气温17℃到22℃；

28日(周二)，小到中雨转多云，气温16℃到22℃；

29日(周三)，多云到晴天，气温14℃到27℃。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图)