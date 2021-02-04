洛阳市扫黑除恶举报方式公布

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近日，洛阳市扫黑办公布最新扫黑除恶举办方式，进一步巩固扫黑除恶专项斗争成果，深入推进四大行业领域整治和“村霸”问题专项整治，带动全市十五大行业领域整治和基层治理持续深入开展。
各成员单位和县区相关举报方式如下，望广大群众和相关单位积极参与，踊跃提供相关线索。 （洛报融媒记者 申利超 通讯员 张继峰）
|单位
|举报方式
|单位
|举报方式
|洛阳市扫黑办
|通信地址：洛阳市洛龙区开元大道251号
|市纪委监委
|电话：0379-12388
|举报网站：http://henan.12388.gov.cn/
|通信地址：洛阳市开元大道28号洛阳市纪委监委信访室
|信访地址：洛龙区政和路7号洛阳市信访局信访大厅纪委监委窗口
|市委组织部
|电话：0379-63938265
|市委宣传部
|电话:0379-63937314
|网络邮箱：lyswzzbzzek@126.com
|网络邮箱：zmlyr2020@lytv.com.cn
|通信地址：洛龙区政和路16号洛阳市委组织部119室
|通信地址:洛龙区政和路16号
|市中级人民法院
|电话:0379-63369619
|市人民检察院
|电话：0379-12309
|网络邮箱：lyzyshb@163.com
|通信地址: 河南省洛阳市中级人民法院619室
|市公安局
|电话：0379-110、0379-63133482、17737738415
|市司法局
|电话:0379-63330348
|网络邮箱：lysgajyshjjb@163.com
|网络邮箱：sfjjlc@163.com
|通信地址：洛阳市西工区体育场路1号
|通信地址:河南省洛阳市西工区行署路司法局扫黑办
|市教育局
|电话:0379-69932766
|市工业和信息化局
|电话:0379-63938022
|网络邮箱：lyjysaohei@126.com
|网络邮箱：bgs@lysgxj.com
|通信地址:洛阳市西工区凯旋东路51号
|通信地址: 洛阳市洛龙区开业大道232号
|市民政局
|电话:0379-63625292
|市财政局
|电话：0379-63259316
|网络邮箱：lysmzjshcejbyx@126.com
|网络邮箱：lycxjjcs@163.com
|通信地址:洛阳市西工区凯旋东路41号洛阳市民政局
|通信地址：洛龙区民生路一号
|单位
|举报方式
|单位
|举报方式
|市自然资源和规划局
|电话：0379-12336、0379-63300207
|市生态环境局
|电话：0379-63485107
|网络邮箱：lyzrzyshcejb@163.com
|网络邮箱：hjjc711@163.com
|通信地址：洛阳市西工区凯旋东路26号洛阳市自然资源和规划局扫黑办
|通信地址：洛阳市九都路立交桥东北角环保大厦7楼
|市住房和城乡建设局
|电话:0379-63311150
|市交通运输局
|电话：0379-63206158
|网络邮箱：ly63311150@163.com
|网络邮箱：lysjtysjshb@163.com
|通信地址:洛龙区长兴街66号万众金融广场B座506房间
|通信地址：洛阳市南昌路172号
|市水利局
|电话:0379-69913879
|市农业农村局
|电话：0379-63912208
|网络邮箱：lyszjczd@163.com
|网络邮箱：lysnyncjshb@126.com
|通信地址:洛龙区太康路9号
|市林业局
|电话：0379-63322029
|市文化广电和旅游局
|电话：0379-12318、0379-66612301
|网络邮箱：lyslyjlzk@163.com
|网络邮箱：wgl1418@163.com
|通信地址：市党政大楼13楼1307室
|通信地址:洛阳市开元大道市党政办公大楼14楼1415室
|市卫生健康委员会
|电话:0379-63936135
|市市场监督管理局
|电话：0379-12315、0379-63196126
|网络邮箱：lywjw903@126.com
|网络邮箱：lygsshb@126.com
|通信地址:洛阳市市政府办公楼903室
|通信地址：洛阳市西工区解放路13号
|市金融工作局
|电话：0379-63209737
|市城市管理局
|电话：0379-65528295
|网络邮箱：jrwdk@lysjrj.com
|网络邮箱：cgjsqmyk@163.com
|通信地址:洛龙区开元大道232号
|通信地址：洛龙区龙门大道六号
|单位
|举报方式
|单位
|举报方式
|市信访局
|电话:0379-63639110
|国家税务总局洛阳市税务局
|电话:0379-64338978
|网络邮箱：xfjshceb123@163.com
|网络邮箱：lyswjbzx@sohu.com
|通信地址:洛阳市洛龙区政和路7号市信访局扫黑办
|通信地址:洛阳市高新区河洛路72号
|洛阳海关
|电话：0379-63065104
|中国人民银行洛阳市中心支行
|电话:0379-63937789
|网络邮箱：lyhgbgs@126.com
|网络邮箱：hnly_fxq@sina.com
|通信地址:洛阳市涧西区乐山路22号
|通信地址:西工区中州中路325号
|洛阳银保监分局
|电话:0379-63307562
|市烟草专卖局
|电话:0379-65921129
|网络邮箱：lyj_bgs@126.com
|网络邮箱：lyyczm@163.com
|通信地址:西工区王城路22号银保监局
|通信地址:洛阳市洛龙区开元大道246号
|新安县
|电话：0379-63138137
|伊川县
|电话：0379-69358937
|网络邮箱：xagaxjdd@sina.com
|网络邮箱：ycxshb12345678@163.com
|通信地址：新安县公安局扫黑办301室
|通信地址：伊川县立奇大厦B区902
|宜阳县
|电话：0379-63130056
|汝阳县
|电话:0379-68251156
|网络邮箱：shcezhb@163.com
|网络邮箱：ryxzfwzdb@163.com
|通信地址：宜阳县公安局4楼407房间
|通信地址:汝阳县人民法院520室
|洛宁县
|电话：0379-65050108
|栾川县
|电话：0379-66835288
|网络邮箱：lnxshb2018@163.com
|网络邮箱：lcshceb@163.com
|通信地址：洛宁县北凤翼路36号县委一楼110室
|通信地址：栾川县栾川乡罗庄村公安局九楼
|单位
|举报方式
|单位
|举报方式
|嵩县
|电话：0379-66312815
|涧西区
|电话：0379-64823324
|网络邮箱：sx66312815@163.com
|网络邮箱：lyjx701@163.com
|通信地址：嵩县城关镇行政路3号
|通信地址：涧西区西苑路12号涧西区委政法委619室
|西工区
|电话：0379-63200132
|老城区
|电话：0379-63989989
|网络邮箱：xgshceb@163.com
|网络邮箱：lczfw@126.com
|通信地址：西工区行署路3号院
|通信地址：洛阳市老城区墨香路与状元红路交叉口北100米办公楼18楼
|瀍河区
|电话：0379-63985178
|洛龙区
|电话:0379-65955889、13333795817
|网络邮箱：chqshb1305@163.com
|网络邮箱:lqshcebgs@163.com
|通信地址：洛阳市瀍河回族区九都东路18号
|通信地址:洛龙区开元大道212号洛龙区扫黑除恶斗争领导小组办公室B1406会议室
|偃师区
|电话：0379-67798600
|孟津区
|电话：0379-67920866
|网络邮箱：yssshb@163.com
|网络邮箱：mjshb866@163.com
|通信地址：偃师区公安局1809房间
|通信地址：孟津区会盟大道与八一路交叉口广电局10楼扫黑办
|高新区
|电话：0379-69951696
|伊滨区
|电话：0379-69660507
|网络邮箱：gxqzfb64183109@163.com
|网络邮箱：ybjkshceb@163.com
|通信地址：高新区火炬大厦B201
|通信地址：伊滨区隆安大厦D座综治中心扫黑办
|龙门园区
|电话：0379-65982822
|
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|网络邮箱：lmyqzzb@126.com
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|通信地址：河南省洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会扫黑办
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