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洛阳市扫黑除恶举报方式公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 19:47

　　近日，洛阳市扫黑办公布最新扫黑除恶举办方式，进一步巩固扫黑除恶专项斗争成果，深入推进四大行业领域整治和“村霸”问题专项整治，带动全市十五大行业领域整治和基层治理持续深入开展。

　　各成员单位和县区相关举报方式如下，望广大群众和相关单位积极参与，踊跃提供相关线索。 （洛报融媒记者 申利超 通讯员 张继峰）

单位 举报方式 单位 举报方式
洛阳市扫黑办 通信地址：洛阳市洛龙区开元大道251号 市纪委监委 电话：0379-12388
举报网站：http://henan.12388.gov.cn/
通信地址：洛阳市开元大道28号洛阳市纪委监委信访室
信访地址：洛龙区政和路7号洛阳市信访局信访大厅纪委监委窗口
市委组织部 电话：0379-63938265 市委宣传部 电话:0379-63937314
网络邮箱：lyswzzbzzek@126.com 网络邮箱：zmlyr2020@lytv.com.cn
通信地址：洛龙区政和路16号洛阳市委组织部119室 通信地址:洛龙区政和路16号
市中级人民法院 电话:0379-63369619 市人民检察院 电话：0379-12309
网络邮箱：lyzyshb@163.com
通信地址: 河南省洛阳市中级人民法院619室
市公安局 电话：0379-110、0379-63133482、17737738415 市司法局 电话:0379-63330348
网络邮箱：lysgajyshjjb@163.com 网络邮箱：sfjjlc@163.com
通信地址：洛阳市西工区体育场路1号 通信地址:河南省洛阳市西工区行署路司法局扫黑办 　
市教育局 电话:0379-69932766 市工业和信息化局 电话:0379-63938022
网络邮箱：lyjysaohei@126.com 网络邮箱：bgs@lysgxj.com
通信地址:洛阳市西工区凯旋东路51号 通信地址: 洛阳市洛龙区开业大道232号
市民政局 电话:0379-63625292 市财政局 电话：0379-63259316
网络邮箱：lysmzjshcejbyx@126.com 网络邮箱：lycxjjcs@163.com
通信地址:洛阳市西工区凯旋东路41号洛阳市民政局 通信地址：洛龙区民生路一号
单位 举报方式 单位 举报方式
市自然资源和规划局 电话：0379-12336、0379-63300207 市生态环境局 电话：0379-63485107
网络邮箱：lyzrzyshcejb@163.com 网络邮箱：hjjc711@163.com
通信地址：洛阳市西工区凯旋东路26号洛阳市自然资源和规划局扫黑办 通信地址：洛阳市九都路立交桥东北角环保大厦7楼
市住房和城乡建设局 电话:0379-63311150 市交通运输局 电话：0379-63206158
网络邮箱：ly63311150@163.com 网络邮箱：lysjtysjshb@163.com
通信地址:洛龙区长兴街66号万众金融广场B座506房间 　 通信地址：洛阳市南昌路172号
市水利局 电话:0379-69913879 市农业农村局 电话：0379-63912208
网络邮箱：lyszjczd@163.com 网络邮箱：lysnyncjshb@126.com
通信地址:洛龙区太康路9号
市林业局 电话：0379-63322029 市文化广电和旅游局 电话：0379-12318、0379-66612301
网络邮箱：lyslyjlzk@163.com 网络邮箱：wgl1418@163.com
通信地址：市党政大楼13楼1307室 通信地址:洛阳市开元大道市党政办公大楼14楼1415室
市卫生健康委员会 电话:0379-63936135 市市场监督管理局 电话：0379-12315、0379-63196126
网络邮箱：lywjw903@126.com 网络邮箱：lygsshb@126.com
通信地址:洛阳市市政府办公楼903室 通信地址：洛阳市西工区解放路13号
市金融工作局 电话：0379-63209737 市城市管理局 电话：0379-65528295
网络邮箱：jrwdk@lysjrj.com 网络邮箱：cgjsqmyk@163.com
通信地址:洛龙区开元大道232号 通信地址：洛龙区龙门大道六号
单位 举报方式 单位 举报方式
市信访局 电话:0379-63639110 国家税务总局洛阳市税务局 电话:0379-64338978
网络邮箱：xfjshceb123@163.com 网络邮箱：lyswjbzx@sohu.com
通信地址:洛阳市洛龙区政和路7号市信访局扫黑办 通信地址:洛阳市高新区河洛路72号
洛阳海关 电话：0379-63065104 中国人民银行洛阳市中心支行 电话:0379-63937789
网络邮箱：lyhgbgs@126.com 网络邮箱：hnly_fxq@sina.com
通信地址:洛阳市涧西区乐山路22号 通信地址:西工区中州中路325号
洛阳银保监分局 电话:0379-63307562 市烟草专卖局 电话:0379-65921129
网络邮箱：lyj_bgs@126.com 网络邮箱：lyyczm@163.com
通信地址:西工区王城路22号银保监局 通信地址:洛阳市洛龙区开元大道246号
新安县 电话：0379-63138137 伊川县 电话：0379-69358937
网络邮箱：xagaxjdd@sina.com 网络邮箱：ycxshb12345678@163.com
通信地址：新安县公安局扫黑办301室 通信地址：伊川县立奇大厦B区902
宜阳县 电话：0379-63130056 汝阳县 电话:0379-68251156
网络邮箱：shcezhb@163.com 网络邮箱：ryxzfwzdb@163.com
通信地址：宜阳县公安局4楼407房间 通信地址:汝阳县人民法院520室
洛宁县 电话：0379-65050108 栾川县 电话：0379-66835288
网络邮箱：lnxshb2018@163.com 网络邮箱：lcshceb@163.com
通信地址：洛宁县北凤翼路36号县委一楼110室 通信地址：栾川县栾川乡罗庄村公安局九楼
单位 举报方式 单位 举报方式
嵩县 电话：0379-66312815 涧西区 电话：0379-64823324
网络邮箱：sx66312815@163.com 网络邮箱：lyjx701@163.com
通信地址：嵩县城关镇行政路3号 通信地址：涧西区西苑路12号涧西区委政法委619室
西工区 电话：0379-63200132 老城区 电话：0379-63989989
网络邮箱：xgshceb@163.com 网络邮箱：lczfw@126.com
通信地址：西工区行署路3号院 通信地址：洛阳市老城区墨香路与状元红路交叉口北100米办公楼18楼
瀍河区 电话：0379-63985178 洛龙区 电话:0379-65955889、13333795817
网络邮箱：chqshb1305@163.com 网络邮箱:lqshcebgs@163.com
通信地址：洛阳市瀍河回族区九都东路18号 通信地址:洛龙区开元大道212号洛龙区扫黑除恶斗争领导小组办公室B1406会议室
偃师区 电话：0379-67798600 孟津区 电话：0379-67920866
网络邮箱：yssshb@163.com 网络邮箱：mjshb866@163.com
通信地址：偃师区公安局1809房间 通信地址：孟津区会盟大道与八一路交叉口广电局10楼扫黑办
高新区 电话：0379-69951696 伊滨区 电话：0379-69660507
网络邮箱：gxqzfb64183109@163.com 网络邮箱：ybjkshceb@163.com
通信地址：高新区火炬大厦B201 通信地址：伊滨区隆安大厦D座综治中心扫黑办
龙门园区 电话：0379-65982822
网络邮箱：lmyqzzb@126.com
通信地址：河南省洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会扫黑办

[ 责任编辑：席倩倩 ]
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