这项税收新政惠及洛阳1200户企业

近日，国家税务总局发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(以下简称《公告》)。这项税收新政将为企业带来哪些利好？洛报融媒记者采访了洛阳市税务局相关负责人。

近日，国家税务总局发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(以下简称《公告》)。这项税收新政将为企业带来哪些利好？洛报融媒记者采访了洛阳市税务局相关负责人。

根据《公告》，在允许企业10月份纳税申报期享受上半年研发费用加计扣除的基础上，再增加一个季度优惠。同时优化简化研发支出辅助账样式，调整优化“其他费用”的计算方法，促进企业提前享受研发费用加计扣除优惠，增加流动资金，缓解资金压力，减轻办税负担。

那么，什么是研发费用加计扣除呢？

洛报融媒记者了解到，研发费用加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时，在实际发生支出数额的基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额进行加计扣除。

研发费用加计扣除政策是促进企业技术进步的一项重要税收优惠政策。《公告》明确，在2021年10月企业所得税预缴申报期，企业申报第三季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)的企业所得税时，可提前享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠。企业10月份享受加计扣除优惠时，只需在预缴申报表中填写优惠事项名称和加计扣除金额，其他相关资料留存备查。

税收红利兑现更及时，纳税人有了更多获得感。

“这项税收红利，预计前三季度可为公司释放现金流近1.1亿元，让我们在节约财务费用的同时，将资金投入到新产品研发和生产线改造升级上，也激发了企业创新积极性。”23日，在谈及这一新政，中航光电科技股份有限公司财务负责人王亚歌高兴地说。

洛阳市税务局相关负责人介绍，研发费用加计扣除政策是支持科技创新的有效政策抓手，根据2020年度全市研发费加计扣除数据测算，新政预计将为全市1200户企业节省税收5.38亿元。下一步，税务部门将加大宣传，结合“万人助万企”活动，对全市高新技术企业和去年享受研发费加计扣除的企业开展精准辅导，确保政策落到实处，企业应享尽享。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 贾浏晖 周保国）