洛阳市区6家企业有燃气经营许可证 如遇非法换气点可举报

近日，市民宋女士拨打本报热线66778866反映，她之前在洛阳安燃燃气有限公司花180元租了一个液化气钢瓶，现在想还钢瓶退押金，却因钢瓶不符相关要求遭拒，原因是“钢瓶不是最初租赁的那个”，她对此很是不解。

■读者反映

近日，市民宋女士拨打本报热线66778866反映，她之前在洛阳安燃燃气有限公司花180元租了一个液化气钢瓶，现在想还钢瓶退押金，却因钢瓶不符相关要求遭拒，原因是“钢瓶不是最初租赁的那个”，她对此很是不解。

■记者追访

宋女士说，2012年，她在家附近一个液化气供应站花180元押金租了一个15型液化气瓶，并办理了一张“安燃液化气供应证”，这些年一直在正常使用。前段时间，她家决定改用天然气，于是联系送气工还钢瓶退押金。但是，送气工告诉宋女士，退押金需要提供押金收据、供应证和最初租赁的那个钢瓶，这让她很为难。

“押金收据和供应证我都有，就是最初租赁的那个钢瓶我没法提供。”宋女士说，每次她家液化气用完后，送气工就会送来充满气的新钢瓶，同时把用完气的空钢瓶拿走，经过多年来回更换，最初租赁的那个钢瓶早已不知去向。

宋女士说，她把情况反映给洛阳安燃燃气有限公司，对方让她找送气工要钢瓶。可是，之前给她办证的液化气供应站多年前就没了，送气工也换了一茬人，现在钢瓶无处寻找，退押金的事情一直卡着。

记者在宋女士出示的供应证和收据上看到，供应证上盖着洛阳安燃燃气有限公司高新分公司的公章，发证时间为2012年9月18日，收据上写着“15型液化气瓶押金”，金额为180元。

随后，记者拨打洛阳安燃燃气有限公司服务热线咨询退押金政策，对方回复称，用户确实需要拿着最初租赁的那个钢瓶才能退押金，如果实在找不到，至少要是洛阳安燃燃气有限公司的钢瓶。

“经了解，宋女士现在的钢瓶不是我们公司的，所以没法退押金。”工作人员解释，他们提出该要求，主要目的是为了确保收回的钢瓶是本公司的钢瓶，因为按照相关规定，充装单位只能给自家钢瓶充气，如果他们接收了其他单位的钢瓶，属于违规行为。

宋女士从洛阳安燃燃气有限公司租赁的钢瓶为啥会变成其他公司的钢瓶？工作人员推测，可能是遇到了“黑送气工”或“黑供应站”——一般情况下，送气工在送气时，会确保送去的钢瓶与收回的钢瓶为同一家充装单位所有。但在早年间，一些“黑送气工”或“黑供应站”会在非法充装点加气，将不同充装单位的钢瓶混用、乱用。

对此，河南洛太律师事务所律师张耀显表示，按照租赁原则，租赁者理应归还原物，相关燃气公司提出的要求本身没有问题。但从客观事实来说，宋女士不具备液化气相关专业知识，也不知道如何鉴别液化气瓶，无论是什么原因造成液化气瓶错用，其结果不应由用户来“买单”。

今日，市城管局相关负责人告诉记者，接到投诉后，他们立即与宋女士联系，协调处理此事。截至发稿前，洛阳安燃燃气有限公司已为宋女士办理还瓶退押金手续。下一步，市城管局将要求我市液化气企业做好用户还瓶退押金工作，宣传安全用气知识和相关政策，提高用户安全用气常识，确保群众的生命和财产安全。

该相关负责人提醒广大液化气用户，按照相关规定，液化气钢瓶的产权人必须为液化气充装单位，用户只能采取租赁钢瓶的方式使用钢瓶，任何要求用户购买钢瓶的行为都属于违规行为，用户可拨打电话65507172举报。

“市民要选择正规企业购买瓶装液化气，自觉抵制、举报非法的储气点、换气点和气贩子。”该负责人说，目前，市区取得燃气经营许可证的液化气企业及分公司有8家，分别是：

●洛阳市燃捷燃气有限公司

地址：高新区孙旗屯土桥沟村；送气电话：69896969

●洛阳市华运液化气有限公司

地址：老城区邙山镇井沟村；送气电话：62278917

●洛阳市新龙达石油液化气有限公司

地址：洛龙区王城大道李屯特大桥南；送气电话：65786777

●洛阳安燃燃气有限公司

地址：洛龙区龙门大道大杨树南；送气电话：65177777

●洛阳安燃燃气有限公司白马寺分公司

地址：洛龙区白马寺镇大里王村；送气电话：62981777

●洛阳安燃燃气有限公司高新分公司

地址：高新区东马沟社区西；送气电话：64287777

●洛阳红航燃气有限公司

地址：西工区红山街道办事处；送气电话：69920719

●洛阳博燃能源开发有限公司

地址：洛龙区安乐镇东岗村南；送气电话：63558777 （洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）