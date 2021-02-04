洛阳疾控中心发布紧急提醒！这些人员请立即报告

23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，福建本轮疫情尚未消散，黑龙江又有一地新报告新冠肺炎确诊病例，而在21日，省内许昌市襄城县发现1例境外输入复阳病例。鉴于疫情防控形势，为严防疫情输入，市疾控中心发布紧急提醒。

23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，福建本轮疫情尚未消散，黑龙江又有一地新报告新冠肺炎确诊病例，而在21日，省内许昌市襄城县发现1例境外输入复阳病例。鉴于疫情防控形势，为严防疫情输入，市疾控中心发布紧急提醒。

“据黑龙江卫健委9月23日发布的最新消息，截至9月22日24时，黑龙江全省现有本土确诊病例11例。”市疾控中心专家朱鑫提醒，近期出现的反弹疫情须引起广大市民注意，德尔塔病毒并未彻底消散，大家仍须时刻警惕潜在的传染风险，日常出行要科学佩戴口罩，保持安全社交距离，尽快接种新冠疫苗。

为科学精准做好疫情防控工作，防范疫情输入风险，保障市民健康安全，市疾控中心向广大市民提示如下：

一、以下人员请立即报告：

9月7日以来，有黑龙江省哈尔滨市旅居史；到过中高风险地区及有本土疫情报告的城市，与阳性人员活动轨迹有交集的来(返)洛人员；健康码为红、黄码人员，须第一时间主动向所在社区、单位、酒店报备相关情况，并配合做好核酸检测、医学观察或健康监测等疫情防控措施。

二、如非必要不前往中高风险地区所在城市：

近期如非必要，不要前往哈尔滨市、莆田市、泉州市、厦门市等中、高风险地区旅行及出差；确需前往的，请务必提前向所在社区(村)和工作单位报备，并做好个人防护；近期拟从上述地方来洛的人员，须提前24小时主动向目的地所在社区(村)和单位报备相关情况，配合落实各项防控措施。