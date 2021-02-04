10月8日起，洛阳理工学院学生返校报到

洛报融媒记者23日从洛阳理工学院获悉，该校已正式发布通知：自10月8日起，学生将分三批次返校报到。

洛报融媒记者23日从洛阳理工学院获悉，该校已正式发布通知：自10月8日起，学生将分三批次返校报到。 洛报融媒记者23日从洛阳理工学院获悉，该校已正式发布通知：自10月8日起，学生将分三批次返校报到。 【第一批次】10月8日，2019级、2020级本专科学生返校； 【第二批次】10月9日，2018级学生、2021级专升本学生返校； 【第三批次】10月10日，2021级除专升本外本专科学生返校。 洛阳理工学院有关负责人介绍，为确保师生健康，返校报到学生需满足以下条件： 来自低风险地区，且14天内无中高风险地区及其关联地区旅居史、经停史；返校前健康监测满14天，且监测期间身体健康，无发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等可疑症状； 完成连续14天学校“健康状况管控平台”信息填报； 支付宝或微信防疫健康码和通讯大数据行程卡(以下简称“双码”)均为绿码，返校前48小时内核酸检测结果为阴性； 返校前14天未接触确诊/疑似新冠肺炎病例或无症状感染者； 返校前一个月内，未有出入境经历(包括出入中国香港、澳门、台湾)或直接、间接接触境外入境人员。 该负责人强调，不适合条件的学生，暂缓入校或需经审批同意后入校。 对于符合返校报到条件的学生，需如实按时填报个人健康报告，提交返校申请，并携带核酸检测报告等相关材料。返校时，要合理规划路线，全程做好安全防护，并严格落实常态化疫情防控的各项要求，有序入校。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵祎）