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以大众化托育破解“带娃难”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:46

　　看晚报，洛阳就促进3岁以下婴幼儿照护服务出台相关“破题”方案，从鼓励以公办民营、民办公助等多种方式发展托育，到对婴幼儿照护服务机构各种免税和优惠，再到相关托育机构建一个托位国家补助一万元，加大由政策托举的普惠托育服务供给，激起家长热望。

　　生了娃谁来带？这是当下宝爸宝妈的共同焦虑。3岁以下婴幼儿，是“最柔软的群体”，需要特别的呵护。然而，自己要上班顾不过来，老人照料不一定有时间，请保姆成本不是人人负担得起，市面上的托育机构又质量参差不齐、收费普遍较高，不能完全令人放心，要找一个方便、优质、实惠的托育机构着实困难。截至去年年底，洛阳3岁以下入托人数仅6696人，仅占托育潜在需求量的约1/5，托育服务缺口较大，而且公办、公益性的托育机构甚少。

　　普惠托育就是答案！方案明确将“普惠优先”作为政策遵循的原则之一，将千人3岁以下婴幼儿托位数纳入“十四五”民生发展指标，从今年的1.65个提高到2025年的4.1个，并对托育服务机构实行用水、用电、用气、用地优惠，减免增值税、所得税等一揽子利好政策，为家长提供更多普惠托育服务，补民生短板，破解带娃难题。这里的“普惠”，其核心要义在于面向大众、方便就近、收费较低、质量可靠，简言之，就是大众化托育，普通工薪家庭的腰包承受得起。只有加快扩大大众化托育规模，才能真正缓解矛盾，解决供需失衡，而非一味推给市场了事。

　　一个小小人儿的托育，背后关乎一个家庭的喜忧安定，甚至是很多年轻的父母能否扎根城市的一个变量。既瞄准现实痛点，想方设法回应市民关切，满足社会多元化的托育服务需求，又政府托底，真金白银投入，以政策撬动社会力量加入普惠性、公益性托育服务，免去年轻人带孩子的后顾之忧。“生有所护，幼有所育”，护的是人生美好，育的是城市明天，解决好婴幼儿托育问题，就是许一个人生和城市的美好未来。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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