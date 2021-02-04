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记者跑腿：军队驾驶证如何换成地方驾驶证？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:32

　　读者提问

　　正值退伍季，近日，不少市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，退伍后，军队驾驶证是否需要换成地方驾驶证？换证需要哪些材料，如何办理？记者就这些问题采访了市驾管所相关负责人。

　　跑腿经历

　　市驾管所相关负责人介绍，持有军队、武装警察部队机动车驾驶证的驾驶人，符合条件的，可以申请相应准驾车型的地方驾驶证。换证后才能驾驶地方民用机动车。

　　军队驾驶证换地方驾驶证，需要携带这些材料

　　申请人的身份证明。除了身份证原件，属于复员、转业、退伍的人员，还应提交军队、武装警察部队核发的复员、转业、退伍证明。

　　县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。申请人可以在县车管所或市区任一车管中队体检、照相(免冠1英寸白底便装照)。驾管所会对体检信息进行网上核查，申请人无须携带纸质证明。

　　军队、武装警察部队机动车驾驶证。

　　在申请换证时，申请人应本人持以上材料，到市公安局交通警察支队驾驶人管理所驾业科1号、2号窗口办理(地址：洛龙区开元大道269号，联系电话：0379-65505310)。

　　军队驾驶证换地方驾驶证，需要注意以下事项

　　在户籍所在地居住的申请人，可在户籍所在地提出申请；在户籍所在地以外居住的，可以在居住地提出申请(需要办理居住证)。

　　在换证时，持有军队A类、B类驾驶证的申请人，如果申请换领相应的地方A类、B类驾驶证，需要考试科目一和科目三，并要在自公安交管部门受理申请之日起3年内完成；申请其他准驾车型机动车驾驶证的，免予考试。

　　在办理换证前，需要原单位通过交互平台将信息推送给地方公安交管部门，地方交管部门在查询到相关驾驶人信息后，才可以办理换证。

　　此外，为方便退伍人员申请换领驾驶证，市交警支队驾管所驾业科已开通退伍换证业务“绿色通道”：换领A类、B类驾驶证当天受理，当天预约考试；换领C类驾驶证当天受理，当天发证。 （记者 郭秩铭 通讯员 刘辉）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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