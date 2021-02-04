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打造网络医疗服务平台 让群众尽享“数字化红利”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:25

　　“在家门口就能找市级专家看病，多年没看好的头疼，这回有希望了！”近日，在宜阳县张坞镇田庄村卫生室，57岁的村民胡根虎与市中心医院医生视频连线会诊后，激动地说。

　　张坞镇距宜阳县城40公里。“俺家住得偏远，我头疼多年却不知道去哪儿看，不是怕路远，主要是怕找不到专家、怕乱花钱。”胡根虎说，前段时间，他跟村医马志峰聊起这个老毛病时，对方帮他预约了远程诊疗。

　　记者从市卫健委了解到，胡根虎所享受的网上专家问诊服务，是我市推动优质医疗资源下沉，解决基层群众就近就医难题而推出的远程医疗体系，每天有来自全市10家三级医疗机构的30余名专家在线坐诊。

　　截至目前，该体系已形成覆盖市、县、乡、村四级134个乡镇卫生院、2674个村卫生室，直达基层的远程医疗服务网络，打通群众看病“最后一公里”，使基层群众享受到“看病不出村、专家在门口”的服务。

　　市卫健委规划信息科相关负责人说，从2019年至今，我市远程诊疗累计服务42.75万人次，基本实现“健康进家庭、小病在乡村、大病到医院、康复回基层、90%病人就医不出县”的目标。

　　“市卫健委还开发了健康洛阳App和微信公众号，以此作为电子健康卡载体，实现全民健康信息平台互通共享，避免患者重复检查，降低就医成本，解决群众看病挂号时间长、看病等候时间长、取药排队时间长、医生问诊时间短的难题。”该负责人介绍，截至目前，我市已实现34家二级以上医疗机构线上使用电子健康卡，累计完成注册55.36万人，领卡71.59万人，挂号130.97万次，缴费70.82万笔。

　　“目前，健康洛阳App已具备医保支付、检查检验结果查询、新冠疫苗接种记录查询、‘云看病’等功能，后续还将开发预约体检、护理等服务功能。”市卫健委相关负责人表示，我市力争到2023年升级完善全民健康信息服务平台，实现全市医疗数据共享交换，构建覆盖全体居民的健康信息化系统。（记者 王博东 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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