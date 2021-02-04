坚持人民至上生命至上 坚决守住防汛工作金标准

昨晚，全市防汛和安全工作视频会议召开，认真落实省委、市委部署要求，对新一轮降雨过程防范应对工作进行再动员再部署。

昨晚，全市防汛和安全工作视频会议召开，认真落实省委、市委部署要求，对新一轮降雨过程防范应对工作进行再动员再部署。 昨晚，全市防汛和安全工作视频会议召开，认真落实省委、市委部署要求，对新一轮降雨过程防范应对工作进行再动员再部署。 市委常委、秘书长王军出席会议。会议听取新一轮强降雨天气预测分析和防汛、安全生产工作情况汇报，并通过视频会商系统，调度部分县区防汛工作，对扎实做好地质灾害防御、防汛物资储备、群众转移安置等提出具体要求。 王军强调，要坚持人民至上、生命至上，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理，以高度负责的态度和严谨细致的作风切实做好防汛救灾各项工作，坚决守住不发生人员伤亡的防汛工作金标准。要突出工作重点，扩大各类危房、地质灾害隐患点的排查，突出对窑洞和临水、临崖等住房以及淤地坝和尾矿的全面排查，及时组织群众转移避险；加大沿河巡查力度，对险工险段、山洪地质灾害隐患点周边进行警戒、断行，做好宣传教育，及时发现险情，妥善有效应对；涉水、涉崖、涉山的景区要该关则关、确保安全；立足防大汛，充实抢险救援队伍力量，做到反应迅速、科学救援；扎实做好城市和地下空间防汛，严防城市内涝。要发挥好镇、村两级干部作用，压实乡镇主要领导和包村责任人责任，时刻和群众在一起，真正把责任落到实处。要认真总结前期防汛经验教训，及时发现薄弱环节，迅速开展小流域“两清一护”等工作，认真谋划灾后重建，确保人民群众生命安全、确保受灾群众生产生活尽快恢复。(记者 王雨)