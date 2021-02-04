“机车医生”李高峰：让中国机车领跑世界（心中话儿给党听）

作为一个新时代机车人，李高峰最大的心愿是让中国机车领跑世界，他也一直在用行动诠释初心。

李高峰（左）与同事讨论

姓名：李高峰

职业：中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长

心中的话儿：作为一名新时代工匠，我要立足岗位，甘于奉献，敢于担当，做一个合格的机车人。

“这里的安装与图纸不完全一致，还要再找找原因……”昨日，记者在中车洛阳机车有限公司机车事业部见到了李高峰，这位与火车头打了近20年交道的“机车医生”，正在与同事讨论工作。

作为一个新时代机车人，李高峰最大的心愿是让中国机车领跑世界，他也一直在用行动诠释初心。

“各种接线必须紧固，尤其是大电流通过的导线，虚接会出现质量问题，一定要细心。”李高峰戴着绝缘手套，边检查闸刀上的接线边向同事们强调重点检查部位，“电线路的‘松、虚、短、破’等‘小而广’故障，特别是接线端子等易破损老化部位是检查的重点。”他半蹲下身子，用电动扳手套上棘轮套筒，将螺丝逐一紧固。

汗水浸透了李高峰的衣服，对机车事业的精益求精铸就了他一颗赤诚的匠心。

“笼蒸热烤不怕，满手油污也不怕，就怕干不好这一行。”李高峰说，近日，新产品和谐号机车HXD1检修正在如火如荼地进行，李高峰和他的团队都铆足了劲儿。刚开始，机车整车称重一直达不到技术要求，几乎每台机车都要大返工，个别机车要返工3次以上才能试验合格……在李高峰看来，机车整车检修困难固然多，但方法总比困难多。他和团队工作人员通过跟踪技术数据，运用精益装配，使HXD1机车称重试验一次合格率100%，彻底攻克了“卡脖子”难题。

谈及未来，李高峰笑着说，为了使公司新入职大学生掌握扎实的实践经验，他承担了钳工理论和实作技能培训的重任。作为机车事业部组装工段总成班班长，他希望打造一支有匠心的中青年技能人才梯队，和他们一起不断挑战更多技能极限。(记者 贾臻 文/图)