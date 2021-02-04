“乡贤回引”兴产业——三论扎扎实实把乡村振兴抓起来

乡村振兴，核心在富民，关键在产业。日前召开的全市乡村振兴工作会议，明确提出“151”工作部署，将乡贤返乡创业列为“五大抓手”之一，其最大的出发点和落脚点，就在于把乡村产业红红火火发展起来，带动更多群众增收致富，很是令人期待。

乡村振兴，核心在富民，关键在产业。

日前召开的全市乡村振兴工作会议，明确提出“151”工作部署，将乡贤返乡创业列为“五大抓手”之一，其最大的出发点和落脚点，就在于把乡村产业红红火火发展起来，带动更多群众增收致富，很是令人期待。

一方水土养一方人，一方人也能反哺一方水土。沐浴乡土滋养、投身市场淬炼，乡贤既熟稔故乡风土人情，又深谙现代产业规则，更胸怀回报桑梓宏愿。坚信“一人富不算富，让大家都致富才叫真本事”，孟津吕妙霞用反季草莓辐射带动5000余名农民就业；对接下游丝绸产业资源创办龙头企业，嵩县楚小莉让漫山桑树成了“摇钱树”……一位位乡贤返乡创业背后，是情怀的绽放，是要素的回流，是价值的彰显，最终汇聚为“产业兴、农民富”的精彩呈现。

有人说，乡村兴业是“搭伙过日子”的艺术，“人”和“地”情投意合、互利共进才能长长久久。对家乡满腔真情、水土相服，在市场自带要素、长袖善舞，很多乡贤有经验、有能耐、有门路，蕴含着推动乡村产业兴旺的澎湃力量。当前，我市乡村产业规模小、布局散、链条短、效益差等问题较为突出。踏着乡村振兴浪潮回引乡贤返乡创业，拉动资金、技术等发展要素回流，并在口口相传中掀起“以贤带贤”的返乡潮，就是在“对的时候”遇到“对的人”，同心协力，事半功倍。

“我们的家乡，在希望的田野上……”曾几何时，这首歌唱出了乡情乡愁，更唱出了人们对故土的深情寄望。给政策、给荣誉、给保障、给机会，让那些懂技术的“土专家”“田秀才”留得安心，让那些善经营的“新农人”“农创客”干得舒心，让发展要素泽被乡里、温暖故土，广袤的河洛大地就能迎来一个个产业兴旺的“春暖花开”！(洛平)