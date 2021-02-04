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古都洛阳，以青春姿态再次登场（未来五年 你我展望）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:13

　　今年以来，每到中国传统节日，以传承弘扬中华优秀传统文化为宗旨的河南卫视“中国节日”系列节目总是备受关注。

　　9月19日晚，与观众见面的《中秋奇妙游》再一次聚焦洛阳。这一次，观众在阵阵笙歌声中看到老君山云海翻腾，在动与静、黑与白之间，感受万象更新。此外，皮雕、泥塑、剪纸、打铁花等洛阳“非遗”也盛装出镜。

　　从以唐三彩女俑为原型创作的节目《唐宫夜宴》，到《元宵奇妙夜》中的“唐宫小姐姐”“回家”；从《端午奇妙游》中“翩若惊鸿、婉若游龙”的舞蹈《洛神水赋》，到《七夕奇妙游》中刚柔并济的爆款节目《龙门金刚》……随着河南卫视“中国节日”系列节目一次又一次令全网惊艳，传统文化与时代发展的同频共振，引发了一轮又一轮河洛文化“出圈”热潮。网友纷纷表示：“总要去趟洛阳吧，那里有太多文化值得‘解锁’！”

　　今年以来，河南卫视“中国节日”系列节目、爱奇艺《登场了！洛阳》等文化节目用创新的方式表达厚重的河洛文化，让古都洛阳展现出独特的文化魅力，深受观众喜爱。这些文化节目为何频频将目光投向洛阳？

　　《七夕奇妙游》总导演路红莉说，从《唐宫夜宴》《洛神水赋》到《龙门金刚》，每个爆款节目的背后，都是文化展现出的强大吸引力，“洛阳的文化资源尤为丰富，吸引我们根植其中、一再挖掘”。

　　爱奇艺高级副总裁陈伟表示，洛阳历史文化厚重，用年轻人喜闻乐见的方式打开洛阳这座千年古都，在这里做好文化传承与创新表达，是非常自豪与荣耀的事。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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