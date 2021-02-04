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2021中国·洛阳（都市圈）第十八届金秋汽车博览会圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.23 08:13
车展现场

　　22日，2021中国·洛阳(都市圈)第十八届金秋汽车博览会在洛阳会展中心圆满落幕。作为豫西地区最具规模、最具专业性的汽车展会，为期4天的博览会吸引了60余家汽车经销商参加，展出了500余款热门车型。

　　本届汽车博览会是我市“嗨购洛阳城”金秋商贸促消费活动的重要活动之一，由市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。精彩的现场活动、优惠的购车价格，让金秋汽车博览会成为中秋小长假期间市民休闲娱乐、看车购车的好去处。

　　新能源车热销、新车扎堆上市、自主品牌认可度提升……本届汽车博览会也折射出洛阳车市2021年的风向标。据统计，五菱宏光MINI、奇瑞小蚂蚁、比亚迪宋和唐、哪吒等新能源车销量一路领先，自主品牌红旗、传祺等销量猛增，豪华品牌宝马、奥迪、林肯、奔驰同比销售额也大幅增长。

　　值得一提的是，本届汽车博览会以“国潮”为主题，打造集潮流文化与时尚消费于一体的多元化平台。少儿汉服表演、国风华服盛典等系列活动精彩上演，吸引了不少市民围观。另外，扎堆上市的新车，在本届车展上也分外抢眼，比亚迪海豚、启辰大V、日产新一代奇骏、奇瑞小蚂蚁、雪佛兰开拓者、起亚第四代嘉华、吉利星越L等7款新车集中亮相，无疑为车市注入了新鲜活力。（记者 李迎博/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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