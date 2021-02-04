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秋分八月中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:07

　　“秋分八月中”，今日是二十四节气中的秋分。

　　“二十四节气”被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，而河洛地区，是“二十四节气”的重要发源地和实践地。

　　武王伐纣成功后，希望找到“天下之中”，营建都城。周公接过了这个光荣任务，通过“土圭测景”，找到了“天下之中”洛阳，同时还确定了夏至和冬至的时间。夏至和冬至的时间确定后，春分和秋分也就能很快确定，因为这两个节气“日夜平分”。当这四个节气确定后，一个回归年被分为四等份，其余的节气也就应运而生了。

　　秋分曾是传统的“祭月节”。《礼记》载：“天子春朝日，秋夕月。朝日以朝，夕月以夕。”这里的“夕月以夕”，指的正是夜晚祭祀月亮。由于秋分这一天不一定都有圆月，祭月无月，大煞风景，所以，后来就将“祭月节”由秋分调至八月十五中秋月圆之日。

　　河洛地区农谚说：“白露到秋分，犁地要认真”“秋分到寒露，种麦不迟误”。秋分前后，河洛地区农村开始秋收秋种。

　　秋分日，迎来了中国农民丰收节。中国农民丰收节于2018年设立，为每年秋分这一天。《洛阳市志·民俗志》中提到，秋分时节，“收获玉米、芝麻、花生、荞麦、水稻”，放眼河洛大地，收秋晒秋，一派丰收图景，是对勤劳耕作的农民最好的馈赠。

　　岁月不居，秋分一半。秋分至，残暑终。古人的诗作中，不乏描写秋分者。

　　唐朝洛阳诗人元稹有《咏廿四气诗·秋分八月中》：“琴弹南吕调，风色已高清。云散飘飖影，雷收振怒声。乾坤能静肃，寒暑喜均平。忽见新来雁，人心敢不惊？”

　　风轻云淡，琴声悠扬，忽见大雁从天空中飞过，心头一惊。这一惊，是惊时光飞逝，也是惊人生变迁。

　　南宋诗人陈允平写道：“洛阳才解佩，过眼忽秋分。四海一明月，千山共白云。雁烟迷晓树，虫露湿香芹。满纸相思字，临风欲寄君。”

　　诗人和朋友刚刚在洛阳分手，转眼就是秋分时节了。虽然距离遥远，但你我看到的，是同一轮明月，同一片白云……

　　“满纸相思字，临风欲寄君。”诗人把思念写在了纸上，拜托清风带给朋友。恐怕他寄出的，不仅仅是对朋友的惦念，更是对家乡的思恋吧。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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