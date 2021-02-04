市纪委十一届七次全会召开

昨日，中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会第七次全体会议召开。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。

昨日，中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会第七次全体会议召开。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。

会议审议通过了中国共产党洛阳市纪律检查委员会向中国共产党洛阳市第十二次代表大会的工作报告讨论稿。会议指出，十一届市纪委常委班子及委员会团结带领全市纪检监察机关和纪检监察干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移正风肃纪反腐，一体推进不敢腐不能腐不想腐，推动洛阳全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效，有力保障了全市党的建设和经济社会高质量发展。

会议强调，当前洛阳发展已站在新的历史起点，对全市纪检监察工作提出了更高要求。全市纪检监察机关要牢记初心使命、自觉躬身入局，把纪检监察工作摆在全市发展大局中审视和把握，把结果导向树得更牢，把出彩使命扛得更稳，把激励担当抓得更实，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。

会议要求，要认真对标习近平总书记重要讲话指示批示精神，全面落实中央纪委、省纪委、市委工作部署，进一步提升政治站位、统一思想认识，严守换届纪律、确保风清气正，在新征程中不断开创党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为“建强副中心、形成增长极”贡献纪检监察力量。(记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)