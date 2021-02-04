洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委十一届七次全会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.23 08:13

　　昨日，中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会第七次全体会议召开。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。

　　会议审议通过了中国共产党洛阳市纪律检查委员会向中国共产党洛阳市第十二次代表大会的工作报告讨论稿。会议指出，十一届市纪委常委班子及委员会团结带领全市纪检监察机关和纪检监察干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移正风肃纪反腐，一体推进不敢腐不能腐不想腐，推动洛阳全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效，有力保障了全市党的建设和经济社会高质量发展。

　　会议强调，当前洛阳发展已站在新的历史起点，对全市纪检监察工作提出了更高要求。全市纪检监察机关要牢记初心使命、自觉躬身入局，把纪检监察工作摆在全市发展大局中审视和把握，把结果导向树得更牢，把出彩使命扛得更稳，把激励担当抓得更实，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。

　　会议要求，要认真对标习近平总书记重要讲话指示批示精神，全面落实中央纪委、省纪委、市委工作部署，进一步提升政治站位、统一思想认识，严守换届纪律、确保风清气正，在新征程中不断开创党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为“建强副中心、形成增长极”贡献纪检监察力量。(记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    黄色美人蕉

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    中秋月圆
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605