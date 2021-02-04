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洛阳王城公园华南虎三胞胎，等您来起名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 20:06

　　22日，在洛阳市王城公园“华南虎宝宝幼儿园”中，三只华南虎宝宝正在嬉戏打闹，萌态十足。

　　今年5月8日，王城公园雌性华南虎“小区”顺利诞下了三只虎宝宝，两只虎哥、一只虎妹。三胞胎的到来也意味着王城公园华南虎家族进一步壮大，目前总数已达到63只，连续七年位居全国第一。

　　由于“小区”母性不强，饲养员采取人工育幼方式对三胞胎进行养育。每天饲养员要为它们准备四顿饭，两顿肉、两顿奶，还要添加骨粉、维生素等营养品。每到饭点，三只小可爱就会化身“干饭虎”，美美地享受大餐。吃饱喝足之后，饲养员们要给三胞胎按摩，促进肠道蠕动，帮助它们消化。现在三胞胎的各项身体指标都正常，已离开人工育幼室，开始在“华南虎宝宝幼儿园”中开心成长了。

　　目前，三只华南虎宝宝还未确定姓名。为了帮它们起个响亮又有寓意的好名字，现在王城公园向全社会征集它们的姓名，具体参与方式如下。

　　征集时间：即日起至2021年9月28日

　　参与方式：关注“洛阳市王城公园”微信公众号，并在相关文章下方留言，写明“三只虎宝宝的名字+寓意+联系方式+姓名”

　　活动福利：根据评选得出最终结果，“华南虎三胞胎”命名者可获得以下福利

　　①成为十一假期“华南虎宝宝见面会”特邀嘉宾，和华南虎宝宝近距离接触

　　②获赠游乐场体验劵两张

　　③获赠王城动物园门票3张及动物互动体验一次。

　　同时，王城公园还将从所有留言者中选出5名幸运粉丝，送上王城动物园门票3张及动物互动体验一次。

　　快来开动脑筋，一起为华南虎宝宝起个好听的名字吧！（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张晶晶/文 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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