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社区开展59岁以上人员信息采集？这是民政部门在摸底老年人信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 19:27

　　近日，多位市民拨打洛报融媒新闻热线66778866咨询，近期，有社区等单位发通知，要求59岁以上人员填写涉及养老方面的信息，他们不知道这些信息用途和安全性。

　　22日，洛报融媒记者联系相关社区及市民政局得知，这是我市民政部门摸底全市老年人信息，了解养老需求。

　　记者了解到，洛龙区古城街道英才社区发布通知称，信息采集范围及对象为辖区内户口年满59周岁及以上的老年人(1962年9月1日前出生)，采集内容包括老年人的基本信息、身体状况、养老服务需求等。

　　英才社区相关工作人员说，这个通知是洛龙区发布的，符合条件的老年人可以通过扫描二维码填写，也可由工作人员入户采集。

　　市民政局相关负责人介绍，为了解我市老年人人口数量、区域分布、基本信息、身体状况、养老服务需求等情况，市民政局决定对我市59岁及以上老年人基本信息进行采集工作。采集人群包括年满59周岁以上(含59岁)的城乡居民，重点包括“三无”老年人、计划生育特殊家庭、低保老年人、经济困难失能半失能老年人、特困老年人等。

　　各县区通过政府购买服务的方式，委托第三方机构进行采集，采取入社区(村)或入户方式，现场采集，并完善《洛阳市59岁以上老人基本信息表》。各县区将数据汇总后，将纸质版和电子版报至洛阳市养老服务中心。

　　洛阳市养老服务中心负责人表示，第三方信息采集人员要统一着装和佩戴工作证，严格履行保密义务，确保信息客观真实，做到应采尽采，不漏一人。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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