普及金融知识，共享美好生活！建行洛阳分行积极开展金融知识普及月活动

“你已经办了一张银行卡，为什么还要再办一张？”“一张用于存钱，一张用于消费。”在建行洛阳丽新路支行营业大厅，工作人员给王某办理开户业务时，发现王某手机上短信提示其刚刚在其他银行也验证过手机号码，工作人员便仔细询问情况。

“你已经办了一张银行卡，为什么还要再办一张？”

“一张用于存钱，一张用于消费。”

在建行洛阳丽新路支行营业大厅，工作人员给王某办理开户业务时，发现王某手机上短信提示其刚刚在其他银行也验证过手机号码，工作人员便仔细询问情况。

原来王某刚在他行办了一张银行卡。当建行工作人员进一步进行开户前的尽职调查时，王某支支吾吾说不出办卡的用途，见此，和他同行的张某等都立即离开。

把好“开卡”关口，确保市民客户财产安全，建行洛阳分行开展普及金融知识宣传教育月活动为契机，积极履行大行社会责任，以实际行动诠释“学党史，为群众办事”，助力当地社会经济和谐发展，共享美好生活。

学党史，悟思想、办实事、开新局，建行洛阳分行以党建为引领，认真落实监管要求，通过开展金融知识普及活动，增强市民客户对建行产品、服务的认知。

近年来，一些犯罪分子将眼睛顶上银行卡，利用一些人爱占小便宜的心理，诱导一些人肆意将自己开办的银行卡、电话卡出售、出租、出借、转让给他人，被用于实施电信诈骗犯罪，一不小心沦落为电信诈骗犯罪者的帮凶，不仅自己的行为要受到法律制裁，同时也给银行的声誉造成不良的影响。为此，建行通过多种方式进行反诈宣传，提醒消费者增强风险防范意识，认识到银行卡出租、出借他人给其以及社会经济活动带来的巨大影响，教育市民客户不能仅顾眼前蝇头小利，给犯罪分子提供作案工具，给更多的消费者带来风险隐患。通过理财沙龙、营业机构微课堂、目标微信推送等，不断增强市民客户法律意识，营造安全放心的消费环境，确保客户市民财产安全。

对特殊人群进行普及金融知识教育宣传，开展“莫道桑榆晚情系夕阳红”老年消费者权益保护主题宣教活动，通过老年人上当受骗的电信诈骗案例，通过拍摄情景短视频，抖音、视频号等进行“定点推送”，精准“普法”。该行还举办“我为群众办事实-建行普及金融知识进校区”、 “我为群众办事实-反诈宣传进社区”等系列进行校区、进社区金融知识普及活动，发放宣折页5000余张，与消费者面对面进行答疑解惑。

开展“金融知识普及月”短视频征集活动，针对“金融知识普及月”宣传内容，在全行征集各类宣传主题的宣传短视频，征集各类作品15件，择优选出6件作品通过抖音和微信视频进行宣传，并组织全行员工在朋友圈转发，扩大受众客户量。开展“财富季”消保分会场线上推广活动，客户通过扫描二维码参与线上“消保知识大考验”“眼力大挑战”等趣味较强的消保知识答题宣传活动，引导客户在趣味答题和知识挑战过程中了解更多金融知识，提升金融消费者风险防范意识。在洛阳网、金融动态、顶端新闻刊发《建行洛阳分行组织员工拍摄短视频宣传防范金融诈骗知识》《建行洛阳分行全力反诈严把“开卡”关》等宣传文章，进一步扩大宣传影响力，提升普及金融知识宣传教育月活动效果，让群众共享美好生活。(建轩)