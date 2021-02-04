万人助万企进行时：“量身定制”培训为企业送服务

“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局推出“严把四个时效”举措，创新开展监管工作，持续优化营商环境，助力企业健康发展。

市场监管部门对玻璃产品进行抽样检查，作为一家玻璃生产加工企业的负责人，您对这项工作程序了解多少？

如果对抽样检验结果存疑，作为一家玻璃生产加工企业的负责人，您应该如何申请复检？

近日，在洛阳市兰宇玻璃有限公司会议室内，全市玻璃生产加工企业质量提升工作培训会议刚一开场，主讲人之一、洛阳市市场监管局产品质量监督科的工作人员就抛出了以上两个问题。

台下坐着的，是来自洛阳市玻璃协会和全市玻璃行业20余家企业的相关负责人，听到提问，有人露出疑惑的表情。

“在日常监督抽查中，我们发现一些企业生产的个别产品质量不稳定。究其原因，这和生产加工企业的质量安全主体责任意识不强有关。”市市场监管局相关负责人说，企业自身提高质量把控意识，产品质量安全才能有效保障，这是此次培训的意义所在。接下来，该局还将组织企业代表走进检验室实地参观，了解检验目的、检验过程和标准要求，并邀请执法人员、检验检测专家、公益律师等深入企业一线现场指导，制定技术帮扶措施，实现效益最大化。

“在各级产品抽样过程中如果存在不规范行为，企业是有权利拒绝签字的，这也是保护大家的权益。如果有困难和难题可以直接联系市场监管部门，我们将全力为大家服务。”培训接近尾声，工作人员向企业承诺。

落实企业质量安全责任主体的创新举措不止于此。“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局推出“严把四个时效”举措，创新开展监管工作，持续优化营商环境，助力企业健康发展。

严把告知时效——接到不符合标准产品检验报告后，立即转办所在辖区进行办理，相关县区局及时将检验结论书面告知被抽样的生产者、销售者，并同时告知其依法享有的权利。

严把文书时效——对检验结论为不合格的产品，相关县区局立即对生产者、销售者下达《责令改正通知书》，责令立即停止生产、销售同一产品。杜绝不符合标准产品继续流入市场。

严把整改时效——通过现场核查、约谈和召开产品质量分析会等方式，查找不符合标准产品产生的原因，分析原因并帮助企业制定可行性整改方案，采取有效措施，确保整改到位达到预期效果。在整改过程中及时发现问题，调整整改方案，确保产品自检(委托检验)合格后，实施复查工作。

严把复查时效——根据产品实施细则及标准要求以及产品特性，严筛复查机构级别、认证产品和项目以及距离，确保送样、检验周期等复查过程的时效性。

与此同时，针对产品不符合标准造成人身、财产安全，存在严重质量问题，存在区域性、行业性质量问题，以及不符合标准产品在二年内出现产品质量不稳定等情况的，洛阳市市场监管局将对相关县区市场监管局下达《督办函》，实行全过程督办，有目的地开展整改，持续关注质量状况。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔)