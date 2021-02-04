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出实招！洛阳明确招商引资路线图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 18:06

　　洛报融媒记者22日从洛阳市商务局获悉，洛阳市印发《关于改革完善招商引资工作机制若干措施》和《洛阳市驻点招商工作方案》，不断提升招商引资精准度。

　　通过以下4方面措施，洛阳将构建全市“大招商、招大商、招好商”工作格局，为推动全市产业高质量发展注入新能动。有意来洛投资的客商，也请收好这份干货满满的“邀请函”——

　　完善工作促进机制

　　洛阳市将调整招商引资工作领导小组构架，由市长任组长、常务副市长任常务副组长、相关市领导任副组长，负责组织领导和统筹部署全市招商引资工作。领导小组设立若干个产业招商专班，1个基金招商专班，动态完善产业链图谱和招商路线图，持续招大引强、招新引精。

　　建立工作例会制度，每月一次会议，研究听取重大招商项目谋划、在谈、签约情况，协调解决招商项目推进中存在的困难和问题。

　　建立“三运转”制度，项目洽谈过程中实行项目“告知函”“沟通函”“呈报函”，协调促进项目的顺利推进。

　　构建洛阳特色招商“工具箱”，建立招商客情库、招商项目库、土地资源库、政策法规库、人力资源库等基础资料库，夯实招商基础。

　　加强部门协调联动。市直相关部门按照“管行业管招商、管产业管招商”的要求，立足行业优势制定招商政策，有效捕捉招商信息，推动本领域、本行业招商工作；相关要素保障部门强化要素供给，及时解决项目用地、用能、环保、水电气暖、用工、融资等问题；其他单位要发挥职能作用，积极参与招商引资工作，持续打造一流招商生态圈。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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