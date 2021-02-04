洛阳持续推动“大数据+信用”建设

人无信不立，企无信不兴，国无信则乱。近年来，我市加快建设社会信用体系步履不停，持续推动“大数据+信用”建设，不仅以诚信打造城市新名片、赋能城市大发展，还越来越多地创造“诚信洛阳”动能释放新契机，助力我市区域竞争力的不断提升。

人无信不立，企无信不兴，国无信则乱。近年来，我市加快建设社会信用体系步履不停，持续推动“大数据+信用”建设，不仅以诚信打造城市新名片、赋能城市大发展，还越来越多地创造“诚信洛阳”动能释放新契机，助力我市区域竞争力的不断提升。

“社会信用体系的建设，不只关系到一座城市长远发展的大问题，还事关广大人民群众的切实利益。”市发改委信用办主任李长兴说，回首过去，自2007年我市在全国率先设立“11·22诚信日”以来，14年来，我市通过深入开展“创建信用建设先进单位”、“诚信企业”、“诚信建设先进个人”等诚信评选活动，大力营造“诚信走遍天下、失信寸步难行”的社会风尚，提高全社会的信用意识。

据介绍，对获评“诚信企业”、“诚信建设先进个人”等称号的企业和个人，我市多部门协作打出“组合拳”，不仅对诚信企业给予招投标加分等相关政策激励，帮助企业直接完成从信用建设中获取有形价值的深度转化，还在主流媒体平台上对诚信人物事迹予以大力宣传，提高诚信人物的个人荣誉感和社会崇敬度。

“软件”上，“诚信洛阳”良好的社会氛围必不可少，“硬件”上，有据可查、有法可依也正在为社会信用体系的建设“保驾护航”。目前，我市以《河南省社会信用条例》为工作遵循，正在全面推动全市社会信用体系建设各项工作依法依规依制开展。

李长兴介绍，围绕打造有重心、有创新的信用服务民生模式，我市已实施“信易贷”“信易阅”“信易签”“信易批”等多个“信易+”应用场景，2021年以来惠及过万守信主体。“信用+民生”应用正在医疗健康、家政服务、食品餐饮等8个重点领域稳步推进；“信用+养老”对社区养老服务品牌“乐养居”进行信用等级评定；“信用+物流”正在搭建物流信用服务综合平台……“诚实守信”已成为我市城市管理风向标。

展望未来，下一步，我市将结合创建社会信用体系建设示范城市需要，持续打造“信用洛阳”品牌，力争“十四五”时期在全省社会信用体系建设工作中展现作为、贡献担当。“我们将继续创新推动‘大数据+信用’应用，建立信用服务发展新业态，让公共信用信息取之于民、用之于民。”李长兴说。（洛报融媒记者 王若馨）