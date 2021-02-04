乡贤共话返乡创业：“在洛阳创业，挺好的！”

20日上午，洛龙区新乡贤返乡考察投资座谈会在洛龙文化会客厅举行。20余位中秋返乡的新乡贤与洛龙区相关负责同志围桌而坐，回顾奋斗历史，展望美好未来。

20日上午，洛龙区新乡贤返乡考察投资座谈会在洛龙文化会客厅举行。20余位中秋返乡的新乡贤与洛龙区相关负责同志围桌而坐，回顾奋斗历史，展望美好未来。

在场的乡贤代表中，不乏“80后”“90后”的身影，越来越多洛龙区走出的青年选择回到家乡发展，成为建设青年友好型城市的重要力量。

关于乡贤返乡，过来人这样说。

“市场没有边界，人才也没有边界。”从事软件及大数据开发的王鼎玉是土生土长的洛阳人，2013年之前一直在北京、深圳等地发展，在招商引资的政策和乡情的感召下，他在洛阳投资了两家科技公司，分别研发党政办公系统和智慧社区系统。

“我见证了洛阳日新月异的变化，尤其是营商环境的提升，真切体会到党委政府凝心聚力谋发展的决心和务实敢干的魄力。洛阳企业应该积极为家乡做宣传，以商招商。相信在大家的共同努力下，洛阳经济发展一定会越来越好！”王鼎玉说。

“在洛阳创业，挺好的！”33岁的袁方成是李楼镇火龙庙社区党支部书记，几年前，他将新西兰先进的婴幼儿早教模式引入洛阳，成立了一家婴幼儿托育机构。

“现在国家出台了义务教育阶段‘双减’政策，这是一个机遇，让先进地区的教育理念进入洛阳。”袁方成计划下一步开发幼儿研学基地，让洛阳娃在家门口享受更优质的教育。