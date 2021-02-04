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洛阳12315指挥中心发布农资产品消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 13:30

　　三秋农忙时节已到，此时也是化肥、农膜、农机等农资产品的销售旺季，产品的好坏会直接影响农作物收成。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒，广大农民朋友购买农资时请注意这些方面：

　　购买农资产品要到有固定场所、证照齐全的经营单位购买，尽量选择国内、省内知名品牌。要留意农资经营商户店内是否悬挂《农作物种子经营许可证》《农药经营许可证》和《营业执照》，不要图方便购买无证照、走乡串户的流动经营者的农资，或者假借“送科技下乡”进行宣传销售的农资商品，更不要一味追求低价产品，因为很多低价产品往往原料质量较差，养分有效性差，影响正常使用。

　　要仔细查看农资产品的包装是否规范，标签是否完整，有无合格证、厂名厂址、商标标识、生产日期、保质期及使用说明等。选择包装工整、印刷字体清晰的产品，检查包装上是否标注有生产许可证号以及在农业部门备案的肥料登记证。按照规定，复混肥料和磷肥是国家实施许可证管理的产品，不符合许可证条件的企业是不能生产的。避免挑选已经结块的产品，因为这类产品往往水分超标，不但影响施用，还会破坏肥料本身的缓释性能。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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