大雨，暴雨！洛阳发布重要天气报告

22日上午，洛阳市气象局发布重要天气报告称，23日到28日我市将有连阴雨天气，部分地区有大到暴雨，需加强防范。

22日上午，洛阳市气象局发布重要天气报告称，23日到28日我市将有连阴雨天气，部分地区有大到暴雨，需加强防范。

受副热带高压和中低层切变线影响，预计23日到28日我市将有连阴雨天气，有两个较明显降水时段，中间有短暂间歇。24日到25日有大到暴雨，局部暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气；26到27日有中到大雨，局部暴雨。累积过程降雨量在80到120毫米之间，局部地区150毫米以上，最大小时雨强20到40毫米/小时。

降水持续时间长、强度大，需防范可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝，同时提请农业部门关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

具体预报：

今天下午到夜里：多云到阴天，夜里新安、孟津、洛宁、宜阳有阵雨或雷阵雨，气温21～30℃。

23日(周四)：阴天有阵雨或雷阵雨，栾川、嵩县、汝阳有中雨，东北风3级左右，气温21～28℃。

24日(周五)：阴天有中到大雨，新安、孟津、偃师、洛宁、栾川有暴雨，偏东风4级左右，阵风5～6级，气温20～24℃。

25日(周六)：小雨转中雨，夜里洛宁、栾川、嵩县有大雨，东北风4级左右，气温18～27℃。

26～27日(周日～周一)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温17～21℃。

28日(周二)：小到中雨转多云，气温16～22℃。

(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)