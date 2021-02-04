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2021年洛阳市公安局计划招聘警务辅助人员298名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 11:23

　　根据工作需要，经市政府批准，决定组织实施2021年洛阳市公安局警务辅助人员招聘工作，现将招聘事项公告如下：

　　一、招聘计划

　　计划招聘警务辅助人员298名，其中文职辅警25名(女性)，勤务辅警273名(男性250名；女性23名)，招聘职位及有关要求详见附件1。

　　二、招聘原则

　　本次招聘遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照公开招聘、自愿报名、考试选拔、统一安排的方式进行，在考试、考察的基础上择优聘用。

　　三、招聘条件

　　 (一)具备下列资格条件者可以报考

　　1.具有中华人民共和国国籍；

　　2.拥护中华人民共和国宪法，遵守法律、法规和社会公德；

　　3.自愿从事警务辅助工作，具有忠诚奉献、吃苦耐劳精神，服从组织分配；

　　4.具有河南省户籍；

　　5.年满18周岁以上、35周岁以下(1985年9月22日含至2003年9月22日含期间出生)；

　　6.文职辅警应具有普通高等教育专科及以上学历，勤务辅警应具有国家承认的大专及以上学历。退役军人或具有特殊技能的人员学历放宽至高中(中专)。

　　7.具备履行职责所需要的身体条件、心理素质和工作能力；

　　8.满足岗位需要及报考资格条件的其他要求。

　　 ()有下列情形之一者不得报考

　　1.曾被开除中国共产党党籍、开除中国共产主义青年团团籍、在高等教育期间被开除学籍、被机关事业单位开除公职或辞退的；

　　2.在军队服役期间受记大过以上处分或者受党内严重警告以上处分的；

　　3.受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的；

　　4.曾被行政拘留、劳动教养、收容教育、收容教养或者有吸毒史的；

　　5.在各级公务员招考等国家法定考试中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的；

　　6.有较为严重的个人不良信用记录的；

　　7.曾因违反公安机关警务辅助人员管理规定，被解除劳动合同的；

　　8.家庭成员被判处死刑或正在服刑的；

　　9.本人或家庭成员参加非法组织或从事其他危害国家安全活动的；

　　10.其他不适合从事警务辅助工作的情形。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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