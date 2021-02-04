亩产622.39公斤！河南谷子高产纪录在洛阳诞生

亩产622.39公斤！金秋丰收时节，日前，河南省农业技术推广总站组织专家对位于伊川县吕店镇的全国谷子新品种及新技术展示基地进行抽样测产，其中，“中谷989”实测亩产622.39公斤，创下河南谷子亩产高产纪录。

亩产622.39公斤！金秋丰收时节，日前，河南省农业技术推广总站组织专家对位于伊川县吕店镇的全国谷子新品种及新技术展示基地进行抽样测产，其中，“中谷989”实测亩产622.39公斤，创下河南谷子亩产高产纪录。

伊川是全省谷物种植优质区域，也是富硒土壤富集区，目前已形成20万亩谷子种植规模和500吨日加工能力，叫响了“伊川小米”农产品区域公用品牌。

洛阳伊川全国谷子新品种及新技术展示基地承担着粮食作物重大农业技术推广项目。在区域内，项目实施了52个谷子品种对比试验。前不久，国家谷子高粱产业技术体系首席专家刁现民领衔的专家组，对长势良好的中谷15、中谷989、豫谷40、豫谷30等4个品种进行了抽样测产。

在测产中，专家组按照5点取样法，实打验收、现场称重、除去杂质，并按国家粮食入库安全含水量13%计算实际亩产。对比4个品种，中谷989以亩产622.39公斤的产量拔得头筹，创造了河南谷子亩产最高纪录。

洛阳市农业技术推广服务中心负责人表示，今年，面对前期严重干旱、中后期雨水偏多等不利条件，洛阳谷子生产创造高产纪录，主要得益于谷子新品种的优良特性和良种良法配套的栽培技术。同时，此次对比试验也将为今后科学选择品种、壮大谷子产业、提高综合效益提供科学依据。(洛报融媒记者 白云飞 尹红磊 通讯员 郭新建 文/图)