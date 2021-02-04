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荒坑变公园 乐了农户美了家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.22 08:37
饭坡村老年活动中心和休闲广场

　　“从前这里是个大坑，谁能想到现在变成这么美的公园！”日前，在嵩县饭坡镇饭坡村党群服务中心前，孩子们正在公园草坪上嬉戏玩耍，两位下象棋的老人自豪地向看棋的朋友们炫耀公园里的老年活动中心。

　　去年这个时候，这里还是一个10多亩大、10米深的大坑，西边是饭坡村小学，东边挨着饭坡镇中心幼儿园。一到晚上，这里黑咕隆咚的，孩子们下学晚都得绕着走，成为家长担心的安全问题。

　　“一到夏天这坑里臭着哩！”饭坡村村民董成喜提起深坑记忆犹新。深坑面积比较大、荒废许久，里面杂草丛生，还堆积有大量生活垃圾。每到雨天，坑里汇聚大量雨水，影响了周围群众的正常生活，也成了饭坡村村委会的“心病”。

　　今年以来，饭坡镇党委、镇政府组织饭坡村对坑洼地方、废弃房屋进行填垫、拆除，投资近600万元建设老年活动中心和休闲广场，筹资300余万元对道路等进行改造升级，填垫出来的多余建设用地集中挂牌、招商，开发商贸中心，并对本村群众购房采取置换等优惠措施，依托“一水一园一镇区”发展商贸、餐饮行业，并吸纳农民进厂务工。

　　如今，饭坡村的荒坑变公园，成为群众休闲娱乐的好地方，也成了一道亮丽的风景线。(记者 邱明 特约通讯员 罗孝民 赵明辰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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