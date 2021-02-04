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明日至28日洛阳将有持续阴雨天气 气温下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.22 08:34

　　月到中秋分外明，昨天晚上，您赏月了吗？中秋小长假，雨过天晴，带给人一份好心情。有阳光的日子，且晒且珍惜，因为雨又要来了。

　　昨天下午，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省汛期地质灾害气象预警预报：9月21日20时至9月22日20时，河南省地质灾害预警预报达到橙色预警的地区为豫西黄土地区局部，包括三门峡北部、洛阳西部及北部、济源南部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性大；达到黄色预警的地区为豫西小秦岭、伏牛山大部，豫中嵩箕山大部，豫北太行山局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　防御措施：

　　1.对预警范围内地质灾害隐患点加强巡查监测，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2.橙色预警区域内避险转移群众暂时不要回迁。

　　3.加强对地质灾害隐患点区域以外的切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查，如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4.在预警区域内，应暂时停止户外作业和活动。

　　5.各地和有关单位要加强应急值守，一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动地质灾害应急响应，做好应急救援和险情处置。

　　洛阳市气象台发布周天气预报称，受冷空气扩散及高空槽前西南气流的共同影响，23日至28日我市转持续阴雨天气，最高气温逐渐下降。具体预报如下：

　　22日(周三)，晴天到多云，夜里多云到阴天转有分布不均匀的阵雨，西南风转东南风3级左右，气温16℃到29℃。

　　23日(周四)，多云到阴天转有分布不均匀的阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到27℃。

　　24日(周五)，阴天有中到大雨，局地暴雨，气温19℃到23℃。

　　25日(周六)，阴天有中到大雨，局地暴雨，气温18℃到22℃。

　　26日(周日)，阴天有阵雨，部分地区中雨，气温17℃到20℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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