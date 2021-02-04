【河洛党史故事】五星红旗飘扬小浪底

每年黄河小浪底水利枢纽工程(简称小浪底工程)排水排沙时都会吸引大批游客，“黄河之水天上来”的壮丽场景令人震撼。该工程不仅具有减淤、防洪、供水灌溉等功能，同时也是爱国主义精神的一面旗帜。

每年黄河小浪底水利枢纽工程(简称小浪底工程)排水排沙时都会吸引大批游客，“黄河之水天上来”的壮丽场景令人震撼。该工程不仅具有减淤、防洪、供水灌溉等功能，同时也是爱国主义精神的一面旗帜。

1991年4月，七届全国人大四次会议批准小浪底工程在“八五”期间动工兴建，同年9月前期工程开始建设。

短短几个月的时间，来自全国各地的23支施工队伍、1万多名水电工奔赴小浪底。在一线党组织和广大党员的引领带动下，大家不畏艰辛、埋头苦干，三年的任务用两年便完成了。

小浪底工程土石方挖填总量近1亿立方米，被誉为当代的“愚公移山”。同时，小浪底工程地质条件复杂、水沙条件特殊，且运行要求严格、工程布置独特、施工难度大、技术要求高，是国内外专家公认的极具挑战性的工程。

1994年9月，小浪底工程主体工程开工，50个国家和地区的数千名建设者云集小浪底。1995年4月，因导流洞塌方施工遇到困难，外商要求全面停工，并提出推迟一年截流等要求。

“外国人干不了的事情我们中国人能干成！”紧急关头，中国水电施工队伍接过了导流洞施工任务。当时，小浪底建设局党委在全工区召开保截流动员会，数万名中国水利建设者采取新的施工方法，硬是成功开挖了导流洞。1997年10月28日，工程如期截流。

2001年年底，小浪底主体工程全面完工。2009年4月7日，小浪底工程顺利通过竣工验收。

黄河宁，天下平。万千英雄豪杰的壮举筑成世纪丰碑，根治黄河水害的梦想一步步变成现实。宏伟壮丽的小浪底工程正是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神相互交融的光辉结晶。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)